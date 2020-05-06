Российский миллиардер покончил с собой

Интерфакс . Об этом сообщает





Представитель Следственного комитета подтвердила, что в подмосковном посёлке Усово, где жил бизнесмен, было обнаружено тело 52-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы, рядом с телом лежал пистолет.





По данным РБК, Босов покончил с собой в ночь на среду.





Журнал Forbes оценил состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86 место.