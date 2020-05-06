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Российский миллиардер покончил с собой

06.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Покончил с собой российский предприниматель Дмитрий Босов, входивший в сотню самых богатых людей России.

Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель Следственного комитета подтвердила, что в подмосковном посёлке Усово, где жил бизнесмен, было обнаружено тело 52-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы, рядом с телом лежал пистолет.

По данным РБК, Босов покончил с собой в ночь на среду.

Журнал Forbes оценил состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86 место.
 
 
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Покончил с собой российский предприниматель Дмитрий Босов, входивший в сотню самых богатых людей России.
 
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