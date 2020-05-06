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Российский миллиардер покончил с собой
Источник материала: Партизан
Покончил с собой российский предприниматель Дмитрий Босов, входивший в сотню самых богатых людей России.
Об этом сообщает
Представитель Следственного комитета подтвердила, что в подмосковном посёлке Усово, где жил бизнесмен, было обнаружено тело 52-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы, рядом с телом лежал пистолет.
По данным РБК, Босов покончил с собой в ночь на среду.
Журнал Forbes оценил состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86 место.
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Покончил с собой российский предприниматель Дмитрий Босов, входивший в сотню самых богатых людей России.
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