США в этом году намерены направить посла в Беларусь

Источник материала: ОНТ

Беларусь и США рассчитывают обменяться послами в 2020-м году. Американская сторона ищет место, где будет построено здание диппредставительства, сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

Напомним, 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить на пост посла Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ее кандидатуру еще должен одобрить Сенат Конгресса США.

Если Фишер утвердят, то она станет первым американским послом в Беларуси с 2008-го года.





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