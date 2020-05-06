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США в этом году намерены направить посла в Беларусь
Источник материала: ОНТ
Беларусь и США рассчитывают обменяться послами в 2020-м году. Американская сторона ищет место, где будет построено здание диппредставительства,
Напомним, 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить на пост посла Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ее кандидатуру еще должен одобрить Сенат Конгресса США.
Если Фишер утвердят, то она станет первым американским послом в Беларуси с 2008-го года.
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Беларусь и США рассчитывают обменяться послами в 2020-м году. Американская сторона ищет место, где будет построено здание диппредставительства, сообщает ТАСС,...
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