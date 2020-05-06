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США в этом году намерены направить посла в Беларусь

06.05.2020 20:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США в этом году намерены направить посла в Беларусь

Беларусь и США рассчитывают обменяться послами в 2020-м году. Американская сторона ищет место, где будет построено здание диппредставительства, сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

Напомним, 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен назначить на пост посла Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ее кандидатуру еще должен одобрить Сенат Конгресса США.

Если Фишер утвердят, то она станет первым американским послом в Беларуси с 2008-го года.

 


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Беларусь и США рассчитывают обменяться послами в 2020-м году. Американская сторона ищет место, где будет построено здание диппредставительства, сообщает ТАСС,...
 
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