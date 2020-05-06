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Нынешний субботник получился самым скромным за последние годы
Источник материала: Партизан
В субботнике 25 апреля приняли участие 2 миллиона 273 тысячи человек,
Было заработано 9 114,1 тысячи рублей, что на 0,7% больше, чем в 2019 году, передает
Но если учесть девальвацию на 20%, которую Беларусь пережила в марте этого года, то результаты субботника получатся ниже, чем в предыдущие годы.
Напомним, что в 2018 году на субботнике было заработано 8091,4 тысячи рублей, в 2016 и 2017 годах — более 7 миллионов рублей.
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В субботнике 25 апреля приняли участие 2 миллиона 273 тысячи человек, сообщает Белстат.
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