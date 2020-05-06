Нынешний субботник получился самым скромным за последние годы

"Еврорадио" . Было заработано 9 114,1 тысячи рублей, что на 0,7% больше, чем в 2019 году, передает





Но если учесть девальвацию на 20%, которую Беларусь пережила в марте этого года, то результаты субботника получатся ниже, чем в предыдущие годы.





Напомним, что в 2018 году на субботнике было заработано 8091,4 тысячи рублей, в 2016 и 2017 годах — более 7 миллионов рублей.