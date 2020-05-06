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Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС
06.05.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Спасателям позвонила бабушка, которая утверждала, что чувствует сильный запах гари. Сотрудники
Квартира-нарушитель была быстро установлена. Там, по словам обитателей, подгорела пища, но открывать дверь, тем не менее, никто не собирался.
Жильцам объяснили через окошко, благо, было не так уж высоко, что если они не откроют - им отключат газ.
Открыли. Пострадавших нет. Кажется, там в помещении отдыхала компания.
При подготовке материала использована информация телеграм-канала
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