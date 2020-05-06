Источник материала: Виртуальный Брест

Спасателям позвонила бабушка, которая утверждала, что чувствует сильный запах гари. Сотрудники МЧС немедленно выехали к месту, ну как выехали, дом как раз находится напротив депо. Позже прибыли медики и газовая служба.





Квартира-нарушитель была быстро установлена. Там, по словам обитателей, подгорела пища, но открывать дверь, тем не менее, никто не собирался.





Жильцам объяснили через окошко, благо, было не так уж высоко, что если они не откроют - им отключат газ.





Открыли. Пострадавших нет. Кажется, там в помещении отдыхала компания.



