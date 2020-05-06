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Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

06.05.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Спасателям позвонила бабушка, которая утверждала, что чувствует сильный запах гари. Сотрудники МЧС немедленно выехали к месту, ну как выехали, дом как раз находится напротив депо. Позже прибыли медики и газовая служба.

Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

Квартира-нарушитель была быстро установлена. Там, по словам обитателей, подгорела пища, но открывать дверь, тем не менее, никто не собирался.

Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

Жильцам объяснили через окошко, благо, было не так уж высоко, что если они не откроют - им отключат газ.

Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

Открыли. Пострадавших нет. Кажется, там в помещении отдыхала компания.

Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

При подготовке материала использована информация телеграм-канала Слухи Бреста. Так что это всё может быть не совсем точно.

Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС
Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

Узнали для вас, что за "панику" устроили во дворе дома на Набережной рядом с МЧС

 
Теги: Брест
 
 
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  Спасателям позвонила бабушка, которая утверждала, что чувствует сильный запах гари. Сотрудники МЧС немедленно выехали к месту, ну как выехали, дом как раз...
 
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