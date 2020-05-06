Героев войны вспоминают в Беларуси: идет подготовка к параду, концерту и фейерверку 9 Мая

Источник материала: ОНТ

Всего два дня остаётся до грандиозного события в нашей истории - победе в Великой Отечественной войне – 75 лет. Беларусь помнит и чтит героев. И в эти предпраздничные дни к мемориальным комплексам и местам захоронения люди несут цветы и низко кланяются тем, кто отстоял нашу свободу и независимость. Особые слова благодарности в эти дни - нашим ветеранам. Музыкальные поздравления звучат по всей стране.

Кульминацией юбилея Великой Победы станет парад, праздничный концерт и, конечно же, десятки залпов над мирной столицей Беларуси вечером 9 Мая.

Как поздравим тех, кто четыре года приближал этот праздничный день, и вспомним тех, кто отдал свою жизнь за Родину и Победу?

Песни военных лет и танцы под аккомпанемент оркестра – без всего этого, кажется, невозможно представить Победный май. С особым чувством его всегда ждут ветераны, готовятся, но в этом году на торжествах смогут присутствовать не все. Для них концерт прямо под окном устроили военнослужащие. Вместе с ветеранами подпевал и аплодировал весь двор. А кто-то не выдержит и выйдет поприветствовать оркестр, такое внимание, говорят, сильнее любого лекарства – продлевает жизнь.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны: «Словами это не скажешь, можно только стихами выразить или музыкой, настолько впечатляет, настолько тонко, это событие, если одним словом, это событие в моей жизни».

Делегации одна за другой в Брестской крепости не зависимо от возраста и профессий идут поклониться подвигу защитников. Цитадель над Бугом была первой на пути врага в июне 41-го и уже тогда здесь зарождалась Победа. Руины старой крепости, словно живые свидетели, напоминают, каким ожесточенным был самый первый бой. Вопреки вражеским расчетам, он продолжался месяц. Живые цветы к Вечному огню от прокуроров как символ неугасающей памяти о тех, кто до последнего вздоха верил в победу и до нее не дожил.

В Минске сегодня вспоминали тех, кто в первые дни войны ценой своей жизни защищал государственные границы. Внезапный удар фашистов 22 июня 1941 года первыми приняли на себя тысячи защитников рубежей. По плану «Барбаросса» на преодоление сопротивления пограничников отводилось от 30 минут до одного часа, но враги просчитались. Стражи границы задерживали врага на дни и недели, стояли насмерть до последнего патрона.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Благодаря этому празднику наша стран живет и процветает. Мы растим внуков, детей, растим хлеб, двигаем науку. Для меня это, конечно, праздник и праздник со слезами на глазах. В войну воевали оба моих деда. Сначала партизанами потом в Красной армии, один погиб, второй возвратился. Это память наша».

Своих защитников вспоминали сегодня и под Бешенковичами. На берегу Западной Двины есть уникальный мемориал, здесь похоронены восемь Героев Советского Союза. Рядовые и офицеры захватили и удерживали до подхода основных войск важный оборонительный рубеж фашистов. Благодаря этому под Витебском в кольцо было взято пять дивизий противника. Братская могила на том самом месте, где сотни бойцов приняли свой последний бой, белорусы, россияне, киргизы.

Анатолий Крачковский, житель г. Бешенковичи: «Мы, поколение более молодое, должны отдать дань уважения тем, кому обязаны свободой».

Галина Унукович, председатель Бешенковичского райисполкома: «На сегодняшний день помнить Героев, подвиг нашего народа и подвиг людей, которые внесли неоспоримый вклад в защиту не только нашего государства, но и в целом мира от нацизма, это наше святое дело».

Дань памяти Героям воздали и в деревне Сычково. В конце июня 44-го под Бобруйском здесь шли кровопролитные бои, наши солдаты отвоевывали каждый кусочек родной земли. Среди них – командир отделения Михаил Селезнев: он подобрался к вражескому дзоту, швырнул единственную гранату в амбразуру и закрыл ее собой. Так сержант повторил знаменитый подвиг Александра Матросова, став Героем Советского Союза посмертно. Больше полувека назад у деревни создали Курган Славы, в нем земля со всех воинских захоронений района. С барельефов и гранитных плит смотрят освободители Бобруйской земли.

Михаил Семашко, директор Бобруйского районного историко-краеведческого музея: «Тем самым он дал возможность своим сотоварищам выполнить задание, взять данную высоту и выбить противника из дзота».

Людмила Кричко, председатель Бобруйского районного Совета депутатов: «Героев Советского Союза дал Родине наш Приберезинский край. Мы низко кланяемся тем, кто пал на поле битвы и, конечно, говорим слова особой признательности тем, чьи жизни оборвались в мирное время».

Памятное место есть и в Дятлово – это малая родина председателя Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда возложил цветы к Обелиску Славы, в память о солдатах, освобождавших Дятлово с 41-го по 44-й год. За время кровопролитной войны погибли более 10 тысяч мирных жителей – стариков и детей, полторы тысячи дятловчан не вернулись домой с фронта.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Только здесь, на моей малой родине, их 96. Может, о многих из этих памятников знают только местные жители, они не такие масштабные, как, например, Курган Славы, но не менее значимые, потому что здесь сражались наши деды и прадеды, отстаивали каждый клочок земли. Такие маленькие памятники показывают, что каждый уголок нашей страны внёс свой вклад в Великую Победу».

Но уроки Второй мировой и без того не первый год политизируют, с нарастанием неблагоприятной эпидемиологической обстановки градус накала стал ещё выше. Но Александр Лукашенко настаивает: не нужно смешивать одно с другим и оснований для отмены парада нет. Он ведь не столько о военной мощи, сколько об исторической памяти. Страна готова принять гостей, и всё же парад куда важнее для своих.

Минск готовится: это будет масштабный праздник, остаются последние штрихи. Ровно в 11:00 – парад к 75-летию Победы. Воздушные эшелоны, пешая и механизированная колонна - не вся, но самая представительная часть боевой мощи страны. В параде 9 Мая примут участие более 3000 человек и 185 единиц техники. Из новинок – модификации ударных отечественных беспилотников. В завершении – визитная карточка нашей страны – выступление роты почетного караула и сводного оркестра. В организации задействовано не мало людей. Потому меры безопасности на первом месте.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: «Места проведения праздничных мероприятий будут огорожены турникетами, а проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты».

Вечером на площади Победы состоится концерт. Он начнется в 21:30. Уже монтируют сцену, в верхней части монумента появится гигантский панорамный экран и еще четыре поменьше. В центральной части площади - партер на 500 мест, а вокруг монумента около 3000 мест для зрителей.

Ирина Дрига, начальник главного управления Министерства культуры Беларуси: «В нынешнем году он имеет особый смысл. Поскольку одним из самых ярких событий прошедшего и нынешнего года в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы стала инициированная Беларусью акция «Во славу общей победы», которая охватила все районы Беларуси, города-герои России и Украины и много зарубежных стран, то и наш концерт – своеобразный отклик на данную акцию».

Александр Солодуха – один из участников концерта, уверяет, что во время пандемии без средств защиты никуда. В день выступления тоже предпочитает поберечься. А ведь ничто так не грело душу на войне, как музыка. Песня помогала, воодушевляла, наставляла. С ней шли в атаку и отмечали Победу. Основная идея концерта – музыкальная перекличка городов-героев. Стирая все границы и расстояния. Александр Солодуха споет о Мурманске.

После концерта в 23:00 небо над мирной столицей разукрасят десятки залпов. Помнить и беречь память во что бы то не стало, так завещали потомкам ветераны, и это наш священный долг. Каким будет юбилейный День Победы, каждый решает для себя сам. В семейном кругу, у памятника освободителям. Будь то легендарная крепость или братская могила в небольшой деревне – сколько бы ни прошло лет, к ним не зарастает народная тропа. А значит, и память о Героях войны навсегда останется в наших сердцах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram