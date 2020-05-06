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В Минске презентовали фотоальбом к 75-летию Великой Победы
06.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Солдатская амуниция, письма с фронта, образцы оружия и даже сапоги маршала Жукова, в которых он был на параде в 45-м. В Минске презентовали фотоальбом о ста уникальных экспонатах, которые находятся в Беларуси и России, в том числе в московском музее Победы, мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», заповеднике «Сталинградская битва». Это проект Союзного государства, который приурочен к 75-й годовщине Победы, передает телеканал «МИР 24».
«Не всегда выставляются в экспозициях музеев. И представили их так, чтобы это было ярко, чтобы в одной детали была видна великая борьба народа за свою свободу. Чтобы в десятках писем, в орденах, которые пробиты пулями, было видно, каким огромным был масштаб подвига. Осознать это даже с книгой в руках трудно. Но не осознавать нельзя», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.
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Экспонаты для книги отбирали историки, музейные работники и журналисты. Это проект Союзного государства.
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