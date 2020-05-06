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«Цветочная» Луна взойдет на Землей 7 мая
Источник материала: ОНТ
Необычное полнолуние увидят жители Земли 7 мая. Утром в небе будет видна так называемая цветочная Луна,
По данным источника, спутник Земли будет казаться на 6% больше, чем обычно. Связано это с тем, что в этот момент расстояние между нашей планетой и Луной будет минимальным, и Солнце осветит спутник Земли своими лучами.
Луна будет наиболее полной в четверг в 11:45 по Гринвичу (13.45 по минскому времени), однако в этот момент ее будет плохо видно.
Наиболее впечатляющей она будет выглядеть утром 7 мая около 7:42 по минскому времени, а также около 22:45 завтра вечером.
Название «цветочная Луна» связано с тем, что в этот период пышно расцветают первые весенние цветы. Также это явление еще называют Молочной Луной.
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Необычное полнолуние увидят жители Земли 7 мая. Утром в небе будет видна так называемая цветочная Луна, пишет Daily Mail. По данным источника, спутник Земли будет...
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