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Российский миллиардер Босов покончил с собой

06.05.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский миллиардер Босов покончил с собой

Обстоятельства самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова, выясняют следователи. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, совладелец угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит», найден мертвым в собственном доме.

Тело бизнесмена нашли родственники. При этом никакой предсмертной записки он не оставил.

Тем временем телеканал РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что в последнее время Босов был «на взводе», у него его также часто происходили скандалы в семье. Также отмечается, что к российскому бизнесмену был подан иск на $1,35 млн на минувшей неделе. Тогда представитель Босова назвал иск конфликтом менеджмента при смене команд в руководстве Genius Fund Group, подконтрольной бизнесмену.

По оценке Forbes, состояние Босова составляет $1,1 млрд. Он занимал 86-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян.

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Обстоятельства самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова, выясняют следователи. Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, совладелец угольных...
 
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