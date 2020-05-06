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Российский миллиардер Босов покончил с собой
Источник материала: ОНТ
Обстоятельства самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова, выясняют следователи. Об этом
По информации источника, совладелец угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит», найден мертвым в собственном доме.
Тело бизнесмена нашли родственники. При этом никакой предсмертной записки он не оставил.
Тем временем телеканал РБК со ссылкой на свои источники
По оценке Forbes, состояние Босова составляет $1,1 млрд. Он занимал 86-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян.
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Обстоятельства самоубийства российского миллиардера Дмитрия Босова, выясняют следователи. Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, совладелец угольных...
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