Виктория Азаренко: с Лео невозможно играть, если он не победит, и мне приходится притворяться, что я проигрываю

"Прошел всего месяц, но уже проявляется его любовь к соперничеству. Не знаю, откуда это взялось. Он все время хочет побеждать. С ним невозможно играть, если он не победит. Для меня это небольшой вызов, потому что мне тоже нравится выигрывать. И мне приходится притворяться, что я все время проигрываю. Честно говоря, это сводит меня с ума", — рассказала Азаренко в интервью TennisChannel.











