|
Виктория Азаренко: с Лео невозможно играть, если он не победит, и мне приходится притворяться, что я проигрываю
Источник материала: Партизан
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала об играх с трехлетним сыном Лео во время карантина.
"Прошел всего месяц, но уже проявляется его любовь к соперничеству. Не знаю, откуда это взялось. Он все время хочет побеждать. С ним невозможно играть, если он не победит. Для меня это небольшой вызов, потому что мне тоже нравится выигрывать. И мне приходится притворяться, что я все время проигрываю. Честно говоря, это сводит меня с ума", — рассказала Азаренко в интервью TennisChannel.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Азаренко: с Лео невозможно играть, если он не победит, и мне приходится притворяться, что я проигрываю
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала об играх с трехлетним сыном Лео во время карантина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)