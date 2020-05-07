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Виктория Азаренко: с Лео невозможно играть, если он не победит, и мне приходится притворяться, что я проигрываю

07.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала об играх с трехлетним сыном Лео во время карантина.

"Прошел всего месяц, но уже проявляется его любовь к соперничеству. Не знаю, откуда это взялось. Он все время хочет побеждать. С ним невозможно играть, если он не победит. Для меня это небольшой вызов, потому что мне тоже нравится выигрывать. И мне приходится притворяться, что я все время проигрываю. Честно говоря, это сводит меня с ума", — рассказала Азаренко в интервью TennisChannel.
 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала об играх с трехлетним сыном Лео во время карантина.
 
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