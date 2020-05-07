Другой человек. Британская полиция сделала фото наркозависимой женщины с разницей в 10 лет

Источник материала: Tut.by

Судьбе Сары Али, 35-летней жительницы Британии, можно только посочувствовать. С 12 лет она начала принимать наркотики, в частности героин, после чего начала воровать, чтобы раздобыть денег на дозу, рассказывает Medialeaks.ru

За 13 лет она успела несколько раз предстать перед судом за ограбления, но отделывалась либо короткими, либо условными сроками.

В апреле женщина в очередной раз оказалась в полицейском участке и снова из-за подозрений в воровстве. Ее задержали за проникновение в дом и ограбление пожилой пары, которая жила вместе с Сарой на одной улице.

Местное издание TessideLive сообщает, что несколько свидетелей заметили, как подозреваемая забирается в дом к старикам. Тогда соседи позвонили в полицию и дочке хозяев, которая оказалась прокурором. Сару снова арестовали, пригрозив 2,5 года тюрьмы.





Перед судебным процессом женщину сфотографировали, и по снимкам видно, что ее жизнь далека от легкой.

Но больше пугает то, как сильно Сара изменилась за 10 лет, это хорошо видно, если сравнить снимки с того дня, когда ей было 25 лет, и тот, что полицейские сделали в 2020 году.





С фотографий будто смотрят два разных человека, эти снимки особенно ярко иллюстрируют, что с человеком делает наркозависимость, считают журналисты.