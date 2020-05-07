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Другой человек. Британская полиция сделала фото наркозависимой женщины с разницей в 10 лет
Источник материала: Tut.by
Судьбе Сары Али, 35-летней жительницы Британии, можно только посочувствовать. С 12 лет она начала принимать наркотики, в частности героин, после чего начала воровать, чтобы раздобыть денег на дозу,
За 13 лет она успела несколько раз предстать перед судом за ограбления, но отделывалась либо короткими, либо условными сроками.
В апреле женщина в очередной раз оказалась в полицейском участке и снова из-за подозрений в воровстве. Ее задержали за проникновение в дом и ограбление пожилой пары, которая жила вместе с Сарой на одной улице.
Местное издание
Перед судебным процессом женщину сфотографировали, и по снимкам видно, что ее жизнь далека от легкой.
Но больше пугает то, как сильно Сара изменилась за 10 лет, это хорошо видно, если сравнить снимки с того дня, когда ей было 25 лет, и тот, что полицейские сделали в 2020 году.
С фотографий будто смотрят два разных человека, эти снимки особенно ярко иллюстрируют, что с человеком делает наркозависимость, считают журналисты.
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Судьбе Сары Али, 35-летней жительницы Британии, можно только посочувствовать. С 12 лет она начала принимать наркотики, в частности героин, после чего начала воровать,...
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