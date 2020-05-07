Отчет ООН: российская ЧВК «Вагнер» разместила в Ливии около 1 тыс. бойцов













Это — первый случай, когда ООН подтвердила заявления, впервые прозвучавшие в американских СМИ, что ЧВК поддерживает ливийского фельдмаршала Халифу Хафтара. Москва отрицает ответственность за развертывание группы в Ливии.





«Группа установила присутствие частных военных оперативников из ЧВК Вагнера в Ливии с октября 2018 года»,— говорится в докладе ООН, по словам нескольких дипломатов, которые говорили с AFP на условиях анонимности, поскольку документ еще не был обнародован.





Однако в документе, представленном 24 апреля в Совет Безопасности ООН, говорится, что между бойцами «Вагнера» и командованием господина Хафтара существует напряженность. Он также подтверждает присутствие еще одной частной российской охранной компании — «Российские системы безопасности», в документе говорится, что она «обеспечивают техническое обслуживание и ремонт военной авиации».





МИД России 27 апреля опроверг публикации в арабских СМИ о гибели 10 апреля наемников ЧВК «Вагнер», воюющих на стороне Ливийской национальной армии. По информации арабских СМИ, в ходе боев в районе города Салах-ад-Дин был уничтожен штаб оперативного управления ЧВК «Вагнер».





За последнее время число публикаций в арабских, турецких и западных СМИ о деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии резко возросло. В январе президент РФ Владимир Путин отметил: если в Ливии «и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».