7 апреля - День работников радио, телевидения и связи

Источник материала: Пинский Вестник

В 12 городских

отделениях почтовой

связи трудятся

270 пинчан, из

которых 60 з аняты

препровождением

корреспонденции

непосредственно

по адресам.

Несмотря на то что

технический прогресс

многое изменил в

этой профессии и

работу почтальонов

стали называть

универсальной, по -

прежнему человек

с большой сумкой

на ремне отмеряет

ногами километры

и носит килограммы

доставок. Ведь

почта является

персональной и

конфиденциальной

услугой.



Ольга КАЛИЛЕЦ

— одна из

тех, кто завершает

путь отправлений у адре

сатов. Обычно почтальону

по доставке корреспонден

ции и печатных СМИ прихо

дится обходить порядка 20-

30 многоэтажек и еще мно

го домовладений в частном

секторе. И так каждый день

в любую погоду. В находя

щемся в западной части го

рода на улице Брестской от

делении почтовой связи №8,

где работает Ольга Вале

рьевна, высоко держат план

ку профессиональной ответ

ственности и компетенции.



В адрес сотрудников нередко можно услышать отзывы: ответственные, внимательные, старательные. За последние годы здесь появилось много новостроек, а значит, и прибавилось клиентов почты. Ольгу Калилец считают «своей почтальонкой» не только жители Западного микрорайона. При необходимости она подменяет коллег в других городских отделениях связи, знает специфику работы на местах, поэтому быстро входит в курс дела.



Несомненно, быть почтальоном — призвание Ольги Валерьевны. Тому подтверждение — энергичный, деятельный характер, мобильность, умение общаться с людьми. На этом поприще она снискала заслуженное уважение, а полученный опыт позволяет быть примером для коллег и учить профессии молодежь.



Не становится легче сумка почтальона. Пусть она уже не заполнена журналами «Здоровье» или «Наука и жизнь», но вместо них — пачки рекламной печатной продукции, пакеты из Китая… Почтальон может принять любой платеж на дому, доставить товары, которые реализует «Белпочта». Кстати, в связи с тем, что количество продуктовых заказов возросло, отзывчивые работники почты готовы и эту услугу выполнять в полном объеме.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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