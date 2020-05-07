7 апреля - День работников радио, телевидения и связи

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07.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В 12 городских отделениях почтовой связи трудятся 270 пинчан, из которых 60 заняты препровождением корреспонденции непосредственно по адресам. Несмотря на то что технический прогресс многое изменил в этой профессии и работу почтальонов стали называть универсальной, по-прежнему человек с большой сумкой на ремне отмеряет ногами километры и носит килограммы доставок. Ведь почта является персональной и конфиденциальной услугой.
Ольга КАЛИЛЕЦ — одна из тех, кто завершает путь отправлений у адресатов. Обычно почтальону по доставке корреспонденции и печатных СМИ приходится обходить порядка 20-30 многоэтажек и еще много домовладений в частном секторе. И так каждый день в любую погоду. В находящемся в западной части города на улице Брестской отделении почтовой связи №8, где работает Ольга Валерьевна, высоко держат планку профессиональной ответственности и компетенции.
В адрес сотрудников нередко можно услышать отзывы: ответственные, внимательные, старательные. За последние годы здесь появилось много новостроек, а значит, и прибавилось клиентов почты. Ольгу Калилец считают «своей почтальонкой» не только жители Западного микрорайона. При необходимости она подменяет коллег в других городских отделениях связи, знает специфику работы на местах, поэтому быстро входит в курс дела.
Несомненно, быть почтальоном — призвание Ольги Валерьевны. Тому подтверждение — энергичный, деятельный характер, мобильность, умение общаться с людьми. На этом поприще она снискала заслуженное уважение, а полученный опыт позволяет быть примером для коллег и учить профессии молодежь.
Не становится легче сумка почтальона. Пусть она уже не заполнена журналами «Здоровье» или «Наука и жизнь», но вместо них — пачки рекламной печатной продукции, пакеты из Китая… Почтальон может принять любой платеж на дому, доставить товары, которые реализует «Белпочта». Кстати, в связи с тем, что количество продуктовых заказов возросло, отзывчивые работники почты готовы и эту услугу выполнять в полном объеме.
Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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В 12 городских отделениях почтовой связи трудятся 270 пинчан, из которых 60 заняты препровождением корреспонденции непосредственно по адресам. Несмотря на то...
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