Кроссовер Hyundai Palisade обзавелся двумя особо роскошными версиями

Источник материала: Tut.by

Модель Palisade нынче является флагманом кроссоверной гаммы Hyundai и дебютировала в конце 2018 года. Теперь на домашнем корейском рынке автомобиль получил небольшой комплекс обновлений.





У корейского «паркетника», в частности, появились два новых варианта исполнения — Calligraphy и VIP. От обычных версий Palisade они отличаются слегка переоформленной решеткой радиатора, окрашенной в серебристый цвет вставкой в переднем бампере, более крупным элементом диффузора сзади и 20-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна.





Уже в «базе» оснащение таких Palisade включает 12,3-дюймовый экран виртуальных приборов и проекционный дисплей, а также отделку салона кожей наппа. Кроссовер в новых комплектациях способен вместить до семи человек — вместо трехместного дивана на втором ряду имеются два раздельных «капитанских» кресла. Кроме того, у версии VIP между креслами со встроенными в подголовники динамиками есть массивный подлокотник с отдельным боксом, парой подстаканников, блоком управления аудиосистемой и ионизатором воздуха. Также в распоряжении седоков заднего ряда — информационно-развлекательная система с парой дисплеев на спинках передних сидений.





Под капотом Palisade Calligraphy и VIP — 200-сильный четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,2 л и 3,8-литровый бензиновый V6 с отдачей 295 л.с. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат», передний или полный привод.





В Корее стоимость новых версий Palisade начинается от 39 тысячи долларов в пересчете — за «паркетник» в комплектации Calligraphy. VIP-версия обойдется минимум в 43 тысячи долларов.