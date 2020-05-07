У войны не женское лицо

Приближается святая для народной памяти дата – 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник вновь и вновь возвращает нас к истории героических и трагических лет, к событиям самой ожесточенной и кровопролитной войны.

В 1985 году в Кленникской школе был создан музей воинской славы партизанской бригады «Разгром». В этом году школьному музею исполняется 35 лет. В музее насчитывается 411 экспонатов основного фонда, среди них военные фотографии, воспоминания партизан и ветеранов Великой Отечественной войны, личные вещи. Ежегодно музей посещают около 300 человек. И я хочу предложить небольшую заочную экскурсию по архивным документам Кленникского школьного музея воинской славы партизанской бригады «Разгром»…

Среди народных мстителей было немало женщин. Они трудились в госпиталях, по хозяйству, ходили в разведку и выполняли функции связных. Были и те, кто непосредственно участвовал в боевых операциях. В 1944 году в отряде «Знамя» бригады «Разгром» по инициативе девушек была создана женская подрывная группа, которую возглавляла Наталья Абрамович. В состав группы входили Мария Сокарова, Галина Чуприс и Анна Кошель. 30 апреля 1944 года ночью девушки после трех неудачных попыток (фашисты их обнаруживали и обстреливали) взорвали военный эшелон. Были разбиты паровоз, 4 вагона со снаряжением. Было остановлено движение на железной дороге на 4 часа. Наталья Абрамович во всех боевых операциях проявляла отвагу и мужество, за что была награждена именным автоматом и представлена к ордену Красной Звезды. В диверсиях на «железке» смело действовали Софья Черепок из отряда «Искра», Валентина Бондарь из отряда им. Кутузова бригады «За Советскую Белоруссию», Екатерина Мальцева из отряда «Смерть фашизму» (погибла в1943 г).

На подрыве эшелонов не раз отличалась партизанка отряда «Искра» Соня Черепок. До прихода в отряд она была подпольщицей на станции Плисса, добывала данные о движении гитлеровских поездов по дороге Минск-Москва, добывала сведения по расположению полицейского гарнизона. Но все больше сгущались тучи над головой патриотки. И тогда ей было приказано срочно уходить в отряд. Было это в женский праздник 8 Марта 1943 года. Его отметила Соня вступлением в отряд. Там она выполняла, как и многие женщины, хозяйственную работу: стряпала, стирала, шила, ухаживала за ранеными. Но все время рвалась в бой, участвовала во многих боях и диверсиях, прослыла одной из отважных партизанок.

В отряде «Знамя» вместе с подрывниками Василием Давыдовым, Николаем Козловским на задания ходила Евдокия Разина — решительная, самоотверженная женщина, отличный боец. Многим она выделялась среди партизан. И тем, что пришла из-за линии фронта, и тем, что зарекомендовала себя отважной патриоткой, что отличалась большой эрудицией, чисто женской душевностью и скромностью.

Биография Евдокии Разиной была едва ли не самой типичной для людей ее поколения. Родилась в 1917 году в семье крестьянина-бедняка на Брянщине. В 1937 году, закончив техникум, стала товароведом-экономистом, работала в Московской области. Все было светло и радужно. Любимый муж, потом – своя кровинка – малыш. Собиралась учиться дальше, в марте 1941 года вступила в партию. И вдруг – война… Вскоре муж пропал без вести, а затем, в эвакуации, погиб ребенок. Для чего жить? 24-летней женщине казалось, что все уже позади. Остался только долг – священный долг перед народом. Пошла работать на военный завод. По вечерам Евдокия Разина, возвращаясь с работы, с тревогой вслушивалась в скупые сводки Совинформбюро. Тогда они не были еще победными. Не гремели еще салюты. Слушала: «Вчера, после ожесточенных боев, наши войска оставили…» Опять оставили! Каждое такое сообщение отзывалось болью, сердце надрывалось. И в июле 1942 года пошла в горком партии с просьбой направить на фронт… Каждый эпизод ее военных страниц – пример мужества и самоотверженности. Однажды более 3-х часов пролежали неподалеку от станции Жодино, наблюдая за патрулями, высчитывая, через какие промежутки они проходят, где останавливаются, как встречаются и сменяются. Становилось невмоготу: изморозь пробирала до костей, стучали от озноба зубы.

Сменились и прошли мимо патрули и тут же за их спинами Евдокия Разина и Василий Крутиков выползли на полотно, быстро заложили под рельс заряд и скрылись в темноте. Снова лежать. Теперь при каждом проходе гитлеровцев начинала бить тревожная дрожь: если заметят заряд – вся операция пропала. Нет, прошли, снова идут. И снова ничего не заметили во тьме. Так четыре раза прошли рядом с миной. В пятый не успели: отошли в сторону, пропуская подошедший эшелон. Разина замерла у шнура. Рано. Вот когда паровоз минует столб. Сейчас… Уже! Сразу стало легко на душе. Можно уходить, оставляя позади грохочущий от крушения эшелон, который вез фашистов на фронт. Да не довез: «москвичи» открыли свой боевой счет на магистрали.

Во многих боевых операциях принимала участие Евдокия Разина. Не раз она отправлялась по деревням для агитационной работы: рассказывала о положении на фронтах, призывала людей к борьбе. Эту ее деятельность по-своему оценили гитлеровцы, установившие награду в 5000 марок за поимку партизанского агитатора.

Елизавета Викентьевна Пальчонок была связной партизанской бригады «Разгром», она передавала сведения, добытые подпольщиками с торфозавода «Красное Знамя». Елизавета Викентьевна родилась в 1922 году в д. Доброводка и проживала с родителями на хуторе Аслесье, отец работал лесником Потичевского лесничества. Там и застала их война. Елизавете пришлось пойти работать на завод по уборке торфа, т.к. боялась, что ее отправят на работу в Германию. В марте 1942 года отец привел домой Г.И. Белявского, которому было поручено организовать партизанскую борьбу с фашистами. Он попросил Лизу сходить в поселки Пелику и Черницкий, узнать обстановку и сообщить об этом местному жителю Гнёту М.М. После Елизавета Викентьевна была не только связной, но и разведчицей, ходила в совхоз «Шипяны», деревню Черная Стежка, поселок Центральный, где размещались крупные полицейские гарнизоны. Лиза со своими друзьями собирала оружие для партизан. Однажды от местного жителя деревни Алесино Альшевского они доставили в отряд станковый пулемет.

Осенью 1942 года М.М. Гнёт поручил Елизавете разведать и сообщить, как охраняется лесопильный завод. Подпольщики торфозавода задумали его ликвидировать. В октябре завод сожгли партизаны, уничтожив при этом несколько полицаев. В этой операции участвовали подпольщицы из поселка Центральный, школьные подруги Ольга Клопова, Раиса Прохорчук и Елизавета Пальчонок.

Сразу после освобождения Беларуси Елизавета Викентьевна поступила в минское педучилище. И уже 1 января 1945 года стала учителем начальных классов Кленникской школы и работала в этой должности до сентября 1975-го. В Кленнике Елизавета Викентьевна встретила своего будущего мужа Михаила Кленицкого, он преподавал физкультуру. Бывший фронтовик награжден орденом Красной Звезды. В семье было пять дочерей. Муж, к сожалению, прожил недолго. После его ухода из жизни Елизавета Викентьевна замуж так и не вышла, умерла 7 апреля 1996 года.

Руководитель музея Виктория ЮРЧУК.

Фото из архива музея.



