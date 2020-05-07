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Восемь человек погибли при утечке газа с химзавода в Индии

07.05.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Восемь человек погибли при утечке газа с химзавода в Индии

В Вишакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш, Индия) в результате утечки ядовитой жидкости с предприятия LG Polymers погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of India.

Утечка стирола произошла 7 мая около 2:30 ночи. Стирол – ядовитая бесцветная жидкость, которая применяется в производстве полимеров. При вдыхании паров этого вещества возникают головные боли, длительное воздействие вызывает заболевания нервной системы и печени.

По информации источника, среди погибших – восьмилетний ребенок и двое пожилых мужчин. В общей сложности были госпитализированы порядка пяти тысяч человек. Происшествие вызвало панику среди жителей в радиусе трех километров от химзавода. Многие люди в результате утечки лежали на дорогах без сознания, другие страдали от проблем с дыханием.

Из районов возле завода эвакуируют людей. На место аварии планирует выехать главный министр штата.

Фото: AP Photo / Wong Maye-E

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В Вишакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш, Индия) в результате утечки ядовитой жидкости с предприятия LG Polymers погибли как минимум восемь человек. Об этом сообщает РИА...
 
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