Подготовка к 75-летию Победы продолжается во всей стране. На Смолевиччине работники организаций и предприятий, представители общественных объединений и все неравнодушные люди не только поддерживают ветеранов, но и приводят в порядок воинские и братские захоронения.

Недавно сотрудники Молодежного центра «Смородина» облагородили братские могилы участников Великой Отечественной войны в деревне Кленник.

Работы проводились с обязательным соблюдением всех профилактических мер.

Трудовой проект по наведению порядка на территории памятников, обелисков, братских могил и могил неизвестных солдат направлен на сохранение преемственности поколений и привлечение молодых белорусов к сохранению исторической памяти о героях войны — известных и безымянных, всех, кто подарил нам мирное небо.

Специалист по работе с молодежью центра Мария Еленевич уверена: в любой инициативе главное — это собственный пример. Поэтому девушка также присоединилась к проекту и внесла свой вклад в благоустройство братских могил.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.