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Видеоконференцию к 75-летию Великой Победы проведут законодатели разных стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 мая состоится видеоконференция, посвященная 75-летию Великого Подвига с участием законодателей разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их числе председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. В дискуссии в формате онлайн примут участие также глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, руководители законодательных органов Азербайджана, Молдовы, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.
Во время видеоконференции обсудят вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, патриотического воспитания молодежи, поддержки ветеранов. Речь также пойдет о совместных историко-культурных проектах, посвященных военным событиям и Великой Победе.
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Новости Беларуси. 7 мая состоится видеоконференция, посвященная 75-летию Великого Подвига с участием законодателей разных стран, сообщили в программе Новости «24...
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