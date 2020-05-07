ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач больницы рассказала, что «нет у них такого работника»

07.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На днях соцсети Светлогорска взбудоражило сообщение некой Натальи Костур, «заболевшей Covid-19».

«Я, Наталья Костур! Я не хочу анонимности» — именно такими словами заканчивается монолог. В пабликах и чатах этот «крик души» нашел отклик. Но... 

— В системе Светлогорской ЦРБ нет и никогда не было медработника по имени Наталья Костур, — заявила главврач Светлогорской ЦРБ Людмила Ермоленко изданию "Ранак".

В руководстве светлогорской больницы рассматривают вопрос об обращении в милицию, чтобы привлечь виновных к ответственности за клевету по ст.188 УК РБ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях соцсети Светлогорска взбудоражило сообщение некой Натальи Костур, «заболевшей Covid-19».
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямую линию проведет 11 мая помощник Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика