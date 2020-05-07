Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач больницы рассказала, что «нет у них такого работника»

«Я, Наталья Костур! Я не хочу анонимности» — именно такими словами заканчивается монолог. В пабликах и чатах этот «крик души» нашел отклик. Но...





"Ранак" . — В системе Светлогорской ЦРБ нет и никогда не было медработника по имени Наталья Костур, — заявила главврач Светлогорской ЦРБ Людмила Ермоленко изданию





В руководстве светлогорской больницы рассматривают вопрос об обращении в милицию, чтобы привлечь виновных к ответственности за клевету по ст.188 УК РБ.











