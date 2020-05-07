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Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач больницы рассказала, что «нет у них такого работника»
Источник материала: Партизан
На днях соцсети Светлогорска взбудоражило сообщение некой Натальи Костур, «заболевшей Covid-19».
«Я, Наталья Костур! Я не хочу анонимности» — именно такими словами заканчивается монолог. В пабликах и чатах этот «крик души» нашел отклик. Но...
— В системе Светлогорской ЦРБ нет и никогда не было медработника по имени Наталья Костур, — заявила главврач Светлогорской ЦРБ Людмила Ермоленко изданию
В руководстве светлогорской больницы рассматривают вопрос об обращении в милицию, чтобы привлечь виновных к ответственности за клевету по ст.188 УК РБ.
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Врач Наталья Костур написала об ужасах COVID-19, а главврач больницы рассказала, что «нет у них такого работника»
На днях соцсети Светлогорска взбудоражило сообщение некой Натальи Костур, «заболевшей Covid-19».
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