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Из-за пандемии коронавируса в Польше отменены президентские выборы
07.05.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: iz.ru
В Польше зарегистрировано свыше 14,7 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 733 человека.
Выборы должны были пройти 10 мая. Однако лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Годин приняли решение не проводить голосование, сообщают
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В Польше зарегистрировано свыше 14,7 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 733 человека.
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