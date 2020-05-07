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Из-за пандемии коронавируса в Польше отменены президентские выборы

07.05.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: iz.ru

В Польше зарегистрировано свыше 14,7 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 733 человека.

Выборы должны были пройти 10 мая. Однако лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Годин приняли решение не проводить голосование, сообщают «Известия». Верховный суд страны после 10 мая объявит выборы несостоявшимися. О возможном сроке проведения выборов сообщит спикер сейма. Как отмечают авторы заявления, голосование для обеспечения эпидемиологической безопасности будет организовано посредством почты.

 
 
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В Польше зарегистрировано свыше 14,7 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 733 человека.
 
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