Из-за пандемии коронавируса в Польше отменены президентские выборы

Источник материала: Ежедневник

фото: iz.ru

В Польше зарегистрировано свыше 14,7 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли 733 человека.

Выборы должны были пройти 10 мая. Однако лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Годин приняли решение не проводить голосование, сообщают «Известия» . Верховный суд страны после 10 мая объявит выборы несостоявшимися. О возможном сроке проведения выборов сообщит спикер сейма. Как отмечают авторы заявления, голосование для обеспечения эпидемиологической безопасности будет организовано посредством почты.