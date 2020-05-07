Праймериз подтверждает слабость оппозиции

Онлайн-голосование на праймериз оппозиции началось 27 марта и завершилось 30 апреля в 23:59. За этот период в лидерах успели побывать все три участника, но последнее время первое место удерживал лидер ОГП Николай Козлов, сообщило агентство БелаПАН.





Всего в голосовании приняло участие 4 457 человек. Вот как распределились голоса:





1. Николай Козлов — 1 774;





2. Юрий Губаревич — 1 610;





3. Ольга Ковалькова — 1 073.





Попробуем проанализировать полученные данные и сделать из них некоторые выводы. Оговоримся, что сознательно используем данные интернет-голосования в силу нескольких причин.





Прежде всего, поездки по регионам были завершены досрочно и со скандалом, связанным с выходом Павла Северинца и Алексея Янукевича из процедуры праймериз.





Число избирателей, принявших участие в этом этапе праймериз, невелико, а распределение голосов порочно в связи с изменением числа кандидатов.









Предстоящий же Конгресс демократических сил, если и состоится, то окажется традиционным оппозиционным мероприятием, с предсказуемо узкой тусовкой из числа оппозиционной публики.





Интернет-голосование же интересно в силу нескольких причин. Во-первых, число потенциальных участников такого голосования равно числу пользователей сети Интернет в Беларуси, а это тысячекратно больше числа оппозиционных активистов.





Во-вторых, участие в интернет-голосовании не требует никаких усилий от избирателя и особенно удобно в условиях коронокризиса и вынужденной изоляции.





И, в-третьих, оппозиция традиционно сильнее действующей власти именно в Интернете. Достаточно сказать, что праймериз оппозиции довольно подробно освещал самый популярный белорусский интернет-портал TUT.BY, который ежедневно посещают миллионы.





И в таких условиях всеми усилиями оппозиции удалось мобилизовать на интернет-голосование менее одной тысячной белорусских избирателей.





Общее число проголосовавших в 4457 человек меньше списочного числа одной только Объединенной гражданской партии и сопоставимо с числом фейсбучных френдов одного активного в соцсетях оппозиционного активиста.





Так что интернет-голосование наглядно продемонстрировало неспособность белорусской оппозиции привлечь значительное число сторонников и выйти за пределы своего традиционного гетто даже в сети Интернет.





Для проведения праймериз в традиционном понимании этого слова необходимо наличие серьезной политической силы с большим числом сторонников. Но даже вся оппозиция в целом таковой на сегодняшний день, к сожалению, не является.





В белорусских условиях праймериз превратятся в очередной политический междусобойчик вроде какого-нибудь очередного конгресса или подобного собрания профессиональных сторонников перемен. Понятное дело, что победитель праймериз сможет поднять собственную самооценку, но вряд ли заручится широкой общественной поддержкой.





Проблемой оппозиционных организаций является малочисленность и оторванность от реальных интересов граждан. Причем эти проблемы взаимосвязаны и перетекают одна в другую. Малочисленность оппозиции не позволяет ей эффективно работать с населением, а отсутствие эффективной работы ограничивает приток активистов.





Уже многократно говорилось, что оппозиционным партиям нужно прекратить трансляцию в народ своих идей и лозунгов и попытаться перейти к артикуляции проблем, действительно интересующих электорат. Вне всякого сомнения, таковыми проблемами, прежде всего, являются экономические.





Кроме того, оппозиционным партиям нужно оставить попытки определить лидера при помощи искусственной процедуры, ведь лидер определится сам в результате эффективной работы. Но очевидно, что как раз эффективная работа вызывает у белорусской оппозиции затруднения, поэтому она и пытается подменить ее политикоподобными проектами.









И, наконец, отметим еще один немаловажный момент. О слабости оппозиции говорилось уже многократно, но, пожалуй, впервые оппозиционеры попробовали напрямую привлечь к своей кампании большое число избирателей. Причем привлечь наименее затратным и наиболее безопасным способом – голосованием в сети Интернет.





И, пожалуй, впервые оппозиция получила наглядное подтверждение отсутствия к ней интереса со стороны избирателей – ведь на самом деле не пресловутый же режим мешал обывателю открыть сайт голосования и поставить птичку напротив понравившейся кандидатуры.