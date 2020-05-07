Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике Беларусь в марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. составил 100,9%, с декабрем 2019 г. – 102,7%.

В Минской области в марте по сравнению с февралем 2020 г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,2%, непродовольственные – на 1,6%. Существеннее за месяц подорожали макаронные изделия – на 2,7%, масло животное – на 2,6%, масло растительное – на 2,3%. мука – на 1,2%. В то же время овощи подешевели на 11,7%, яйца куриные – на 2,6%, мясо и мясопродукты – на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на галантерейные изделия – на 1,6%, обувь – на 0,3%. Вместе с тем в истекшем месяце зарегистрирован рост цен на электротовары на 5,2%, ювелирные изделия – на 4,8%, синтетические моющие средства – на 3,2%, мыло хозяйственное – на 2,2%.

По сравнению с декабрем 2019 г. продовольственные товары подорожали на 2,2%, непродовольственные – на 2,6%. Существеннее с начала года увеличились цены на фрукты на 14,7%, майонез – на 9%, масло растительное – на 4,7%.

Индекс цен и тарифов на платные услуги населению в марте 2020 г. по отношению к февралю 2020 г. составил 101,2%, к декабрю 2019 г. – 104,7%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за месяц не изменились, за период с начала года – увеличились на 7,2%.

C.E.CАЗОНОВА, первый заместитель начальника Главного статистического управления Минской области.