В Кобринской районе обнаружена минометная мина

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Кобринского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе.

Вблизи деревни Босяч во время проведения полевых работ обнаружен металлический объект, напоминающий военный снаряд.

Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 92616. Для безопасности территорию, где обнаружен боеприпас, оперативно перекрыли.

Во время обследования территории военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили. По оценке специалистов, минометная мина относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время боеприпас уничтожен.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!

Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.