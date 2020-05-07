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В Кобринской районе обнаружена минометная мина
07.05.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Кобринского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе.
Вблизи деревни Босяч во время проведения полевых работ обнаружен металлический объект, напоминающий военный снаряд.
Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 92616. Для безопасности территорию, где обнаружен боеприпас, оперативно перекрыли.
Во время обследования территории военнослужащие других взрывных устройств не обнаружили. По оценке специалистов, минометная мина относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.
В настоящее время боеприпас уничтожен.
ОИОС УВД, фото Кобринского РОВД
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В дежурную часть Кобринского РОВД поступило сообщение о найденном боеприпасе. Вблизи деревни Босяч во время проведения полевых работ обнаружен металлический...
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