«Отец бы гордился». Сын финского солдата, попавшего на плакат к 9 мая в России, оценил историю

Источник материала: Tut.by

Йоханнес Халонен, сын Йоуни Халонена, финского солдата, которого по ошибке изобразили на плакате ко Дню Победы в Республике Коми, считает, что его отец гордился бы этим, сообщает сайт yle.fi.

Напомним, что в преддверии 9 мая в городе Усинске Республики Коми в России на стене дома повесили плакат, на котором был изображен Йоуни Халонен рядом с оленем. Очевидно, авторы плаката решили, что это советский солдат (хотя ни форма, ни вооружение финнов не похожи на те, что были приняты в СССР). На фото военнослужащий вооружен редким вариантом пистолета-пулемета Suomi — с коробчатым магазином-«гробом».

Снимок был сделан в 1944 году, когда Халонен служил в войсках снабжения в Луттойоки и перевозил продовольствие, боеприпасы и раненых на своем грузовом олене.

Мэр Усинска Николай Такаев признал, что с плакатом произошла ошибка, в происшедшем он обвинил сотрудников городской администрации и пообещал наказать виновных.

Со временем история добралась до финских соцсетей, и в итоге снимок увидел Йоханнес Халонен — по его словам, он не поверил своим глазам, так как такой же портрет отца висит у него дома на стене.

— Сначала я подумал, что это шутка, но присмотрелся и понял, что фото и правда сделано в России. Пришлось признать, что отец — железный мужик, вот и в Россию его занесло. Думаю, он был бы доволен, если бы узнал про эту историю, — смеется Халонен.

Халонен выразил беспокойство за людей, которые ошиблись с плакатом — он считает, что у тех наверняка будут проблемы.