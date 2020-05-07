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«Отец бы гордился». Сын финского солдата, попавшего на плакат к 9 мая в России, оценил историю
Источник материала: Tut.by
Йоханнес Халонен, сын Йоуни Халонена, финского солдата, которого по ошибке
Напомним, что в преддверии 9 мая в городе Усинске Республики Коми в России на стене дома повесили плакат, на котором был изображен Йоуни Халонен рядом с оленем. Очевидно, авторы плаката решили, что это советский солдат (хотя ни форма, ни вооружение финнов не похожи на те, что были приняты в СССР). На фото военнослужащий вооружен редким вариантом пистолета-пулемета Suomi — с коробчатым магазином-«гробом».
Снимок был сделан в 1944 году, когда Халонен служил в войсках снабжения в Луттойоки и перевозил продовольствие, боеприпасы и раненых на своем грузовом олене.
Мэр Усинска Николай Такаев признал, что с плакатом произошла ошибка, в происшедшем он обвинил сотрудников городской администрации и пообещал наказать виновных.
Со временем история добралась до финских соцсетей, и в итоге снимок увидел Йоханнес Халонен — по его словам, он не поверил своим глазам, так как такой же портрет отца висит у него дома на стене.
— Сначала я подумал, что это шутка, но присмотрелся и понял, что фото и правда сделано в России. Пришлось признать, что отец — железный мужик, вот и в Россию его занесло. Думаю, он был бы доволен, если бы узнал про эту историю, — смеется Халонен.
Халонен выразил беспокойство за людей, которые ошиблись с плакатом — он считает, что у тех наверняка будут проблемы.
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Также он опасается за авторов плаката, у которых могут быть проблемы.
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