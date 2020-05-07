Что известно о задержанном блогере Тихановском, который заявил, что идет в президенты Беларуси. Кратко

Источник материала: Виртуальный Брест

«Белорусский предприниматель и блогер», — так представляется гомельчанин Сергей Тихановский. Вчера, 6 мая, его задержали под Могилевом, а сегодня на Youtube-канале Тихановского появилось его видеозаявление о том, что он намерен участвовать в президентской кампании как кандидат в президенты Беларуси. Рассказываем кратко, что известно о Сергее Тихановском.





Фото: nn.by

Тихановский родом из Гомеля, ему 41 год. Есть семья, которая, по некоторым данным, живет в Минске.

Со СМИ Тихановский не общается, говорит, что высказывается обо всем в своем блоге. Однако в 2017 году он встречался с Onliner.by и рассказывал о покупке в деревне Огородня-Гомельская «кулацкого дома», позже здания библиотеки, памятника архитектуры, которое он хотел восстановить и организовать тут отель с магазином и кофейней. Но из-за бюрократии проект так и не получился, объяснял через 2 года журналистам Тихановский.

Видеоблог Тихановского появился в 2019 году. В последнем видео Сергей объясняет, что «был вынужден стать блогером, так как столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью». Видимо, Сергей имеет ввиду именно ту историю с покупкой памятника архитектуры.

Первое опубликованное видео при этом посвящено деноминации белорусского рубля. На кадрах ролика длительностью почти 2,5 минуты Тихановского нет, как и его голоса — это, скорее, инфографика в формате видео. В конце — призыв подписываться, чтобы «поддержать перемены к лучшему». За год с небольшим это видео набрало 15 тыс. просмотров.

Следующее видео такого же формата, но уже с озвучкой Тихановского, оказалось в 2 раза менее популярным и было посвящено отмене авиасообщения между Москвой и Киевом и предложением заменить столицу в рейсах Москва — Минск и Минск — Киев на Гомель.

За год с небольшим количество подписчиков Youtube-канала «Страна для жизни» выросло до 141 тысячи. Было опубликовано более 350 видео. Все они оппозиционно политические, посвящены проблемам в разных точках страны, в том числе в районах. Часть видео — беседы с бизнесменами, оппозиционными политиками.

Тихановского задерживают не впервые. Ранее он получал 30 суток ареста за «активное участие» в несанкционированном митинге против интеграции Беларуси и России 20 декабря 2019 года в Минске. Блогер пытался доказать, что всего лишь снимал происходящее на видео, в доказательство показывал ролик, опубликованный на канале, но суд посчитал иначе. Гомельчанин считает, что таким образом власти ему мстят за то, что он «показывает правду, которой нет на государственных телеканалах».

А днем 6 мая Тихановского задержали под Могилевом, куда он направлялся на следующий день после того, как в город приехала команда его Youtube-канала. Она провела встречу с подписчиками, хотя мероприятие было под угрозой: за полтора часа до его начала брендированный автодом остановили сотрудники ГАИ , водителя хотели задержать, но подписчики не дали — окружили мужчину и не подпустили к нему силовиков. В итоге встреча все-таки прошла, ее курировал Владимир Неронский.

В Минске, Гродно и Могилеве вечером 6 мая прошли акции в поддержку Сергея Тихановского.

Позже стало известно, что вместе с Тихановским были задержаны водители — Сергей Лазаренко и Андрей Ильюк. Потом их отпустили. Местонахождение блогера Владимира Неронского не известно.

В описании Youtube-канала Тихановского указано, что он посвящен «историям простых белорусов и реальным кейсам предпринимателей», которые помогут «построить страну для жизни». Тут же есть адрес почты для обратной связи и «коммерческих предложений». На канале есть и кнопка «Спонсировать» — поддержать развитие канала можно с помощью ежемесячных перечислений от 99 центов до 99,99 долларов.

Вопросом, откуда у Тихановского деньги на покупку видеооборудования для старта ведения блога, на мерч, на разъезды по стране и на зарплату команде, которая занимается видеосъемкой, задалась «Наша Ніва». По информации издания, Тихановский занимался бизнесом в сфере видеосъемок. По некоторым данным, какое-то время Сергей работал в Москве, а когда вернулся, тут же начал вести блог.

Гомельский блогер Артем Шапоров рассказывал «Нашай Ніве», что в кругу белорусских блогеров, так или иначе связанных с политикой или оппозицией, к Тихановскому относятся настороженно.

Что касается последнего заявления об участии в президентской кампании, то об этом, по словам Тихановского, его просили подписчики.