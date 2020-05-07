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Эта чеченская школьница удивляет людей красотой - в ней сошлись две редких особенности

07.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школьница из Чечни поразила пользователей Сети своей красотой. У девочки необычная внешность — она альбинос и родилась с разноцветными глазами, которые еще больше подчеркивают ее уникальность. Судя по всему, первый модельный контракт юной чеченки уже не за горами, пишет medialeaks.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @aminaarsakova 8 Янв 2020 в 10:38 PST

Амина Эпендиева живет в городе Курчалой в Чеченской республике. Девочке 11 лет, она родилась с альбинизмом и с гетерохромией. Эти две особенности редко встречаются сами по себе, не говоря уже о том, чтобы соединиться в одном человеке.

Мама с папой Амины делали всё, чтобы дочка приняла себя такой, какая она есть, но после фотосессии, которую школьнице устроила фотограф из Чечни Амина Арсакова, девочкой восхищаются люди по всему миру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @aminaarsakova 7 Янв 2020 в 10:38 PST

Арсакова опубликовала снимки с фотосессии ещё в январе 2020 года, но журналисты заметили уникальную внешность Амины только весной.

Сама девочка не ведет блоги в соцсетях и не выставляет жизнь напоказ, но знакомые школьницы утверждают — в жизни она красивее, чем на фото. Внешне у юной чеченки мало общего с одноклассниками, но образом жизни она не отличается от других детей. У Амины полно друзей, которые давно привыкли к светлым волосам и разноцветным глазам подруги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @aminaarsakova 8 Янв 2020 в 10:38 PST

Пока неизвестно, какую профессию для себя выберет девочка, но, похоже, ее ждут успехи, как минимум в модельном бизнесе. Такого мнения придерживаются пользователи соцсетей, увидевшие эти фотографии.

 
 
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