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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,7 миллиона человек
07.05.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: from-ua.com
По данным Университета Джонса Хопкинса, более 263 тысяч человек, заразившихся COVID-19, скончались.
В России число зараженных составило 165,9 тыс. Суточный прирост инфицированных последние дни стабильно превышает 10 тысяч. Всего в стране от COVID-19 умерли 1537 человек. Наибольшее число жертв – в Москве (900 человек).
Отменять карантинные меры в России планируют постепенно. В Москве разрешена работа промышленных и строительных предприятий. Все остальные меры самоизоляции в столице с 12 мая останутся в силе, поводов для ослабления режима в Москве нет, заявил мэр. При снятии ограничений кафе и бары будут открыты в последнюю очередь, сообщает
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По данным Университета Джонса Хопкинса, более 263 тысяч человек, заразившихся COVID-19, скончались.
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