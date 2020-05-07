ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,7 миллиона человек

07.05.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: from-ua.com

По данным Университета Джонса Хопкинса, более 263 тысяч человек, заразившихся COVID-19, скончались.

В  России число зараженных составило 165,9 тыс. Суточный прирост инфицированных последние дни стабильно превышает 10 тысяч.  Всего в стране от COVID-19 умерли 1537 человек. Наибольшее число жертв – в Москве (900 человек).

Отменять карантинные меры в России планируют постепенно. В Москве разрешена работа промышленных и строительных предприятий. Все остальные меры самоизоляции в столице с 12 мая останутся в силе, поводов для ослабления режима в Москве нет, заявил мэр. При снятии ограничений кафе и бары будут открыты в последнюю очередь, сообщает РБК со ссылкой на градоначальника.

Лидером же по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,228 млн человек. Испания находится на втором месте (220,3 тыс.), Италия — на третьем (214,4 тыс.), Великобритания — на четвертом (202,3 тыс.), Франция — на пятом (174,2 тыс.). Россия находится на седьмом месте, вслед за Германией.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Университета Джонса Хопкинса, более 263 тысяч человек, заразившихся COVID-19, скончались.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика