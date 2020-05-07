Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,7 миллиона человек

Источник материала: Ежедневник

фото: from-ua.com

По данным Университета Джонса Хопкинса, более 263 тысяч человек, заразившихся COVID-19, скончались.

В России число зараженных составило 165,9 тыс. Суточный прирост инфицированных последние дни стабильно превышает 10 тысяч. Всего в стране от COVID-19 умерли 1537 человек. Наибольшее число жертв – в Москве (900 человек).

Отменять карантинные меры в России планируют постепенно. В Москве разрешена работа промышленных и строительных предприятий. Все остальные меры самоизоляции в столице с 12 мая останутся в силе, поводов для ослабления режима в Москве нет, заявил мэр. При снятии ограничений кафе и бары будут открыты в последнюю очередь, сообщает РБК со ссылкой на градоначальника.



Лидером же по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1,228 млн человек. Испания находится на втором месте (220,3 тыс.), Италия — на третьем (214,4 тыс.), Великобритания — на четвертом (202,3 тыс.), Франция — на пятом (174,2 тыс.). Россия находится на седьмом месте, вслед за Германией.