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Гинеколог назвала признаки внематочной беременности

07.05.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беременность, к сожалению, не всегда может протекать так, как мы хотим. Например, может оказаться, что она внематочная. Что это такое? Можно ли после этого забеременеть вновь? В рубрике «Простой вопрос» об этом рассказывает специалист центра «Лодэ» Инесса Смирнова.

Что такое внематочная беременность и какие у нее признаки?

Внематочная беременность так называется, потому что это беременность, которая развивается вне матки.

— Но это не обязательно может быть беременность, которая развивается в маточной трубе, — поясняет врач. — Плодное яйцо может имплантироваться (прикрепиться) в разных отделах маточной трубы, в шейке матки, на яичнике, на петлях кишечника, на брюшине — то есть в любом месте, кроме матки.

По словам гинеколога, чаще всего признаки внематочной беременности — это задержка менструации на 10−14 дней, боли внизу живота разной интенсивности, мажущие кровянистые выделения из половых путей.

Очень похожие на мои симптомы. Стоит уже идти к врачу?

Вот алгоритм действий от гинеколога, если у вас произошла задержка менструации более чем на 7 дней:

  • Сперва сделайте тест на беременность или сдайте анализ крови на бета хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ). Это гормон, который вырабатывается только во время беременности. Анализ выполняет любая лаборатория, в которой проводят исследования крови.

Фото: pixabay.com
  • Следующий шаг — обращение к гинекологу, уже имея на руках результат анализа. Интерпретировать данные должен врач.

— Самостоятельно, без осмотра гинеколога, диагноз «внематочная беременность» не удалось поставить еще ни одному человеку, — подчеркивает Инесса Смирнова. — Не нужно рисковать, это может стоить вам жизни.

А если, пока я буду ждать анализы, мне станет хуже? Когда надо звонить в «скорую»?

Репродуктолог называет три ситуации, в которых стоит набрать 103:

  • Когда резко заболел живот при задержке менструации на 7−14 дней.
  • При задержке менструации и положительном мочевом тесте на беременность, который продается в аптеке, у вас появились кровянистые выделения из половых путей.
  • Если внезапно почувствовали слабость вплоть до потери сознания.

Как будут лечить внематочную беременность?

Как правило, лечение внематочной беременности оперативное:

— И оно зависит от того, где (в каком месте) произошло прикрепление плодного яйца, — объясняет гинеколог. — Так как внематочная беременность может сопровождаться большой потерей крови, может возникнуть необходимость в ее восполнении во время операции. Вопрос о том, какую тактику и какой метод удаления плодного яйца избрать, решает хирург-гинеколог во время операции.

Плодное яйцо в таком случае сохранять в организме женщины нельзя. Поэтому беременность в любом случае прервется.

Можно ли забеременеть после внематочной беременности?

Врач обнадеживает: забеременеть после внематочной беременности можно. Правда, следующую попытку стоит отложить:

— К планированию беременности после операции можно приступать не ранее чем через два месяца после операции.

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Спросили у опытного гинеколога-репродуктолога, как понять, что у вас внематочная беременность, насколько это опасно и что делать в таких ситуациях.
 
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