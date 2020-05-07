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Гинеколог назвала признаки внематочной беременности
Источник материала: Tut.by
Беременность, к сожалению, не всегда может протекать так, как мы хотим. Например, может оказаться, что она внематочная. Что это такое? Можно ли после этого забеременеть вновь? В рубрике «
Что такое внематочная беременность и какие у нее признаки?
Внематочная беременность так называется, потому что это беременность, которая развивается вне матки.
— Но это не обязательно может быть беременность, которая развивается в маточной трубе, — поясняет врач. — Плодное яйцо может имплантироваться (прикрепиться) в разных отделах маточной трубы, в шейке матки, на яичнике, на петлях кишечника, на брюшине — то есть в любом месте, кроме матки.
По словам гинеколога, чаще всего признаки внематочной беременности — это задержка менструации на 10−14 дней, боли внизу живота разной интенсивности, мажущие кровянистые выделения из половых путей.
Очень похожие на мои симптомы. Стоит уже идти к врачу?
Вот алгоритм действий от гинеколога, если у вас произошла задержка менструации более чем на 7 дней:
— Самостоятельно, без осмотра гинеколога, диагноз «внематочная беременность» не удалось поставить еще ни одному человеку, — подчеркивает Инесса Смирнова. — Не нужно рисковать, это может стоить вам жизни.
А если, пока я буду ждать анализы, мне станет хуже? Когда надо звонить в «скорую»?
Репродуктолог называет три ситуации, в которых стоит набрать 103:
Как будут лечить внематочную беременность?
Как правило, лечение внематочной беременности оперативное:
— И оно зависит от того, где (в каком месте) произошло прикрепление плодного яйца, — объясняет гинеколог. — Так как внематочная беременность может сопровождаться большой потерей крови, может возникнуть необходимость в ее восполнении во время операции. Вопрос о том, какую тактику и какой метод удаления плодного яйца избрать, решает хирург-гинеколог во время операции.
Плодное яйцо в таком случае сохранять в организме женщины нельзя. Поэтому беременность в любом случае прервется.
Можно ли забеременеть после внематочной беременности?
Врач обнадеживает: забеременеть после внематочной беременности можно. Правда, следующую попытку стоит отложить:
— К планированию беременности после операции можно приступать не ранее чем через два месяца после операции.
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Спросили у опытного гинеколога-репродуктолога, как понять, что у вас внематочная беременность, насколько это опасно и что делать в таких ситуациях.
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