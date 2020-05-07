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«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ
Источник материала: СТВ
Фронт работ сотрудников «Линии Сталина» территорией комплекса не ограничивается. Они не раз выезжали на поиски и благоустройство ДОТов, которые остались за границами музея.
Например, огневая точка – под номером 263 – находится менее чем в километре от комплекса. Однако путь до нее лежит через кусты и сухие ветки деревьев. К тому же, ДОТы маскировали: размещали их на дне глубоких траншей. Так что к историческому артефакту еще нужно спуститься по крутому склону. Что и сделали корреспонденты программы
Найти интернет-путеводитель можно в сети. Но хочется напомнить: не отправляйтесь на поиски приключений без опытного гида. У нашей съемочной группы такой человек был. Поэтому смело заходим внутрь.
ДОТ неплохо сохранился. И это неспроста. Его частично засыпали землей – это помешало вандалам забраться внутрь. Работники «Линии Сталина» вручную раскапывали объект.
Примерно в двухстах метрах от ДОТа №263 располагается огневая точка «04». Она находится в агрогородке Лошаны. На крышу этого ДОТа забраться можно без проблем. Попасть внутрь сооружения сложнее.
Андрей Трусов:
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Фронт работ сотрудников «Линии Сталина» территорией комплекса не ограничивается. Они не раз выезжали на поиски и благоустройство ДОТов, которые остались за...
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