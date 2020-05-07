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«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

07.05.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фронт работ сотрудников «Линии Сталина» территорией комплекса не ограничивается. Они не раз выезжали на поиски и благоустройство ДОТов, которые остались за границами музея.

«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

Например, огневая точка – под номером 263 – находится менее чем в километре от комплекса. Однако путь до нее лежит через кусты и сухие ветки деревьев. К тому же, ДОТы маскировали: размещали их на дне глубоких траншей. Так что к историческому артефакту еще нужно спуститься по крутому склону. Что и сделали корреспонденты программы «Центральный регион».

«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
Наткнуться на заброшенный ДОТ можно с лёгкостью во время прогулки по лесу. Правда, многие сооружения медленно разрушаются, поэтому изучать их лучше на безопасном расстоянии. К слову, команда белорусских путешественников даже создала онлайн-карту, на которой отмечены все ДОТы минского укрепрайона. Там же есть подробное описание каждого оборонительного объекта.

«Я в детстве корову пасвила, сколько там было всего, этих погибших солдат…» Как один ДОТ два дня отражал атаки немцев

Найти интернет-путеводитель можно в сети. Но хочется напомнить: не отправляйтесь на поиски приключений без опытного гида. У нашей съемочной группы такой человек был. Поэтому смело заходим внутрь.

«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

ДОТ неплохо сохранился. И это неспроста. Его частично засыпали землей – это помешало вандалам забраться внутрь. Работники «Линии Сталина» вручную раскапывали объект.

«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

Андрей Трусов, заместитель начальника отдела туризма и экскурсионного обслуживания:
Сейчас мы располагаемся в сквознике. Это защитный элемент ДОТа, который предотвращал ударную волну. Продвигаемся – будьте предельно внимательны. В большом каземате сохранилась дубовая конструкция – стол, куда крепился пулемет. Чуть пониже можно еще увидеть оригинальную краску – тёмно-зеленая. Довоенная, то есть этой краске примерно 80 лет.

«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

Примерно в двухстах метрах от ДОТа №263 располагается огневая точка «04». Она находится в агрогородке Лошаны. На крышу этого ДОТа забраться можно без проблем. Попасть внутрь сооружения сложнее.

«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

«Сохранилась дубовая конструкция. Краске примерно 80 лет». Спустились в заброшенный ДОТ

Андрей Трусов:
Сектор направлен на старую дорогу, которая ведет на город Заславль. Характерные повреждения в этом ДОТе – выход тросов, на которых раньше крепилась бронеплита. Противник открыл огонь, и бронеплита упала. В амбразурных узлах по стенам можно увидеть следы обстрела. Судьба гарнизона неизвестна. В самом каземате и в самом ДОТе следы боя есть. То есть гарнизон сражался до последнего.

Люди в материале: Вероника Сайко, Андрей Трусов

 
 
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Фронт работ сотрудников «Линии Сталина» территорией комплекса не ограничивается. Они не раз выезжали на поиски и благоустройство ДОТов, которые остались за...
 
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