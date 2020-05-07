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Посмотрите на дорогу под Гродно, по которой можно ехать 90 км/ч, но лучше этого не делать

07.05.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опасную дорогу с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч нашли под Гродно. Об этом сообщает портал «АвтоГродно».

«На этой дороге максимально разрешенная скорость — 90 км/ч. Но если так ехать, то можно лечь на крышу», — написал изданию читатель. Опасные ямы находятся на съезде со Скидельского шоссе в Гродненском районе.


Эта дорога связывает Скидельское шоссе и деревню Гриневку, а далее — Вертелишки. По словам читателя, местные водители про ямы знают, объезжают их по обочинам. Для приезжих этот участок может стать неприятным сюрпризом.

AUTO.TUT.BY верит, что в будущем ямы или плохие дороги станут таким же исчезающим видом в Беларуси, как редкие животные в Красной книге. А пока предлагаем воспользоваться нашим сервисом «Ямы Беларуси», который позволяет небезразличным гражданам поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия.

 
Теги: Гродно
 
 
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Местные водители про ямы знают, объезжают их по обочинам. Для приезжих этот участок может стать неприятным сюрпризом.
 
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