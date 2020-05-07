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Посмотрите на дорогу под Гродно, по которой можно ехать 90 км/ч, но лучше этого не делать
Источник материала: Tut.by
Опасную дорогу с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч нашли под Гродно. Об этом сообщает портал «
«На этой дороге максимально разрешенная скорость — 90 км/ч. Но если так ехать, то можно лечь на крышу», — написал изданию читатель. Опасные ямы находятся на съезде со Скидельского шоссе в Гродненском районе.
Эта дорога связывает Скидельское шоссе и деревню Гриневку, а далее — Вертелишки. По словам читателя, местные водители про ямы знают, объезжают их по обочинам. Для приезжих этот участок может стать неприятным сюрпризом.
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Местные водители про ямы знают, объезжают их по обочинам. Для приезжих этот участок может стать неприятным сюрпризом.
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