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Вадим Прокопьев предлагает владельцам ресторанного бизнеса вступить в ассоциацию рестораторов
Источник материала: Tut.by
Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев предлагает владельцам ресторанного бизнеса вступить в
Прокопьев считает, что объединение рестораторов сейчас необходимо, потому что сфера разобщена и не умеет влиять на общественное мнение и отстаивать свои интересы перед государством. Однако вступить в организацию должны тысячи бизнесов — придорожные кафе, бары, кондитерские, пекарни, ресторанные сети.
— Пока чиновники пишут законы, по которым нам придется выживать, нас эти законы никогда не устроят. В правительстве хватает нормальных людей, эти люди могли бы стать нашими союзниками и мы дураки, что им не помогаем.
Ресторатор говорит, что ассоциация не намерена просить у государства денег на поддержку сферы напрямую. Бизнес устроят и косвенные методы поддержки: вместо повышающего коэффициентов на аренду — понижающий; введение моратория на проверки и штрафы; ограничение роста тарифов на электроэнергию; снижение налогов.
— Рестораторы, предприниматели, владельцы бизнеса и управляющие, — все, кто попал сегодня в беду. Если вы не хотите рассматривать в иллюминатор, как полупустые шлюпки с пассажирами первого класса покидают «Титаник», — регистрируйтесь в Ассоциации. Мы принимаем всех, — обратился к коллегам Вадим Прокопьев. Его видеообращение доступно
В конце апреля была зарегистрирована
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Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев предлагает владельцам ресторанного бизнеса вступить в ассоциацию рестораторов, которую создали в Беларуси в конце...
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