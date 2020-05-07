Источник материала: Tut.by

Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев предлагает владельцам ресторанного бизнеса вступить в ассоциацию рестораторов , которую создали в Беларуси в конце апреля. Сфера разобщена, а объединившись, считает Прокопьев, бизнесмены смогут донести до чиновников проблемы отрасли в сложное время. Об этом пишет «Про бизнес».



Вадим Прокопьев. Один из самых известных минский рестораторов. Занимается Pelican Piano Bar, Bistro de Luxe, Tapas Bar, Mai Thai, Prokopiev Catering. Среди проектов Вадима, которыми он уже не управляет, также значатся Grand Cafe, News café, закрывшийся клуб Blondes and Brunettes.

Прокопьев считает, что объединение рестораторов сейчас необходимо, потому что сфера разобщена и не умеет влиять на общественное мнение и отстаивать свои интересы перед государством. Однако вступить в организацию должны тысячи бизнесов — придорожные кафе, бары, кондитерские, пекарни, ресторанные сети.

— Пока чиновники пишут законы, по которым нам придется выживать, нас эти законы никогда не устроят. В правительстве хватает нормальных людей, эти люди могли бы стать нашими союзниками и мы дураки, что им не помогаем.

Ресторатор говорит, что ассоциация не намерена просить у государства денег на поддержку сферы напрямую. Бизнес устроят и косвенные методы поддержки: вместо повышающего коэффициентов на аренду — понижающий; введение моратория на проверки и штрафы; ограничение роста тарифов на электроэнергию; снижение налогов.

— Рестораторы, предприниматели, владельцы бизнеса и управляющие, — все, кто попал сегодня в беду. Если вы не хотите рассматривать в иллюминатор, как полупустые шлюпки с пассажирами первого класса покидают «Титаник», — регистрируйтесь в Ассоциации. Мы принимаем всех, — обратился к коллегам Вадим Прокопьев. Его видеообращение доступно здесь .

В конце апреля была зарегистрирована Ассоциация рестораторов Беларуси . Среди ее учредителей: «Бессонница», «Оливье», «Пена Дней», Malt & Hops, сеть кофеен «Валенка», сеть «Суши Весла», Mai Thai, Clever Irish Pub, Bistro de Luxe, Polugar bar, Bobo, La Scala. Председателем избран Вадим Прокопьев.

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