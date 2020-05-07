Фрукты, которые можно есть во время похудения. Рассказываем, как

Источник материала: ОНТ

Во время диет мы всегда стараемся избегать фруктов, поскольку считаем, что в них содержится большое количество сахара. Но не стоит исключать фрукты полностью из своего ежедневного рациона. Ведь они богаты витаминами и микроэлементами, которые укрепляют наш иммунитет. Помимо этого, они отлично поднимают настроение. О том, какие плоды разрешено есть во время диеты, как их правильно употреблять рассказал изданию Bazaar вице-чемпионка Европы и России по лёгкой атлетике и профессиональный тренер Мария Соколова.

По словам спецалиста, людям, которые хотят сбросить лишний вес, стоит употреблять фрукты в первой половине дня за 2 часа до приёма пищи. Вечером же желательно избегать фруктов. Дело в том, что они очень долго перевариваются и медленно усваиваются организмом. Из-за этого у вас может резко повыситься вес. Отдавать предпочтение следует сезонным фруктам, чтобы избежать употребления плодов с высоким содержанием пестицидов и нитратов.

Следующие виды фруктов можно есть даже, если вы сидите на диете.

Киви

Киви является самым идеальным вариантом для тех, кто сидит на диете. В нём содержится минимальное количество калорий - 61 ккал на 100 граммов. Также он богат витаминами С и Е. Помимо этого, киви содержит редкий фермент - актинидин. Он оказывает положительное влияние на пищеварительную систему.

Гранат

Микроэлементы, которые содержит в себе гранат, ускоряют обмен веществ. Из-за этого улучшается процесс жиросжигания. Также гранат содержит большое количество витамина С, минералов, аминокислот и пищеварительных волокон.

Ананас

В данном фрукте содержится большое количество витамина В1. Он отвечает за углеводный обмен. Это позволяет нам избавляться от лишних килограммов. Калорийность ананаса составляет 50 ккал на 100 граммов фрукта. К тому же в нём практически нет жиров. К слову, ананас содержит вещество бромелаин. Именно оно помогает бороться с целлюлитом. Ещё ананас продлевает молодость из-за кислот в его составе.

Грейпфрут

Данный вид цитрусовых содержит большое количество ферментов, которые способствуют эффективному похудению. Но если у вас имеются проблемы с ЖКТ, не употребляйте грейпфрут на голодный желудок. Если с ЖКТ всё в порядке, то попробуйте перед каждым приёмом пищи съедать половину этого цитрусового. Это поможет пище перевариваться лучше и быстрее.

Банан

Банан - идеальный фитнес-перекус. Он намного полезнее и натуральнее энергетических батончиков. Однако при этом банан не такой калорийный. Так, в 100 граммах банана содержится всего 100 ккал. К тому же бананы никак не способствуют набору веса.

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