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Беларусь – образцовый совхоз. Ресторатор Вадим Прокопьев записал острое обращение к власти

07.05.2020 11:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минские рестораты поняли, что по отдельности не справятся с кризисом, вызванным пандемией, и объединились в Ассоциацию рестораторов Беларуси. Ее председателем стал Вадим Прокопьев, пишет «Про бизнес». Он снялся в ролике, где критично высказался о государстве, которое не принимает достаточных мер для поддержки ресторанного бизнеса.

«Залезьте в свою кубышку, развозите по домам, обернитесь строителями, ресторанам помогать не будем. Потом вдруг после уплаты квартальных налогов все-таки будем. Указ 143 – кривой, неправильный, который вернее было бы назвать «О полумерах поддержки пострадавших отраслей», – рассуждает Прокопьев. – И в этом же указе лагерным окриком: «Ну вы ж смотрите, даем вам льготы, но, если что, именем революции закроем вашу канторку на 90 дней». Откуда такая риторика? Разве мы не платили налогов? Разве мы не создавали тысячи рабочих мест? Разве не к нам государство обращалось в преддверии хоккейного чемпионата за инвестициями и за имиджем страны, а то перед Доном Педро опозорились бы? Почему государство нам хамит?»

Прокопьев подчеркивает: государство внушает, что предприниматель – жулик, и бравирует, тем, что, мол, без ресторанов проживем, «рестораны в нашем образцовом совхозе проходят по разряду предметов роскоши». Все это ресторатор связывает как с советским наследием, так и с отсутствием сплоченности среди бизнесменов.

«Пока чиновники, которые вообще не знают проблем отрасли, оглядываясь на портрет за своей спиной, пишут законы, по которым нам придется выживать, нас эти законы никогда не устроят,  – продолжает ресторатор.  – Я также утверждаю, что в правительстве хватает нормальных людей. Мы знаем их по именам. <…> Эти люди могли бы стать нашими союзниками, и мы дураки, что им не помогаем.

Развитые страны выделяют сотни миллиардов долларов на поддержку национального бизнеса. Во Франции только два миллиарда долларов будет потрачено на рестораны и туркомпании. Нам объясняют, что у нас нет денег на черный день, копилка пуста. Неудивительно, наша экономика строилась по модели «госплан-совок». Бездумные инвестиции, низкое качество управления. В одну деревообработку ухайдокали четыре миллиарда. Как вы думаете, когда вернутся эти деньги? Мое мнение: никогда. <…> Но ведь деньгами мы и не просим. Помогите лучше деньгами медикам – настоящим героям сегодняшнего дня. Помогите напрямую тем людям, которые потеряли доход. Нас устроит и косвенные методы поддержки: вместо повышающего коэффициента на аренду – понижающий, мораторий на проверки и штрафы, ввести ограничения на повышение тарифов электроэнергии, снизить налоги».

Читайте по теме: Неестественный отбор. Как беларуский бизнес погибает от пандемии – на примере ресторанов и кафе

 
 
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Минские рестораты поняли, что по отдельности не справятся с кризисом, вызванным пандемией, и объединились в Ассоциацию рестораторов Беларуси. Ее председателем...
 
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