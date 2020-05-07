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«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова
Источник материала: СТВ
Лето близко! Каждый год включение миллиона водных струй символизирует приход тепла. Фонтаны давно стали неотъемлемой частью городского декора.
Первый был открыт в столице больше века назад в Александровском сквере. «Мальчик с лебедем» радует прогуливающихся минчан и по сей день. Между тем, новые сооружения, схемы и аппараты приходят на замену старым и милым сердцу конструкциям.
Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Один из символов столицы – фонтан у Большого театра. Это самый крупный по размеру фонтан в городе, для заполнения которого требуется примерно 300 тысяч литров воды.
А вот на пересечении улиц Пулихова и Первомайской фонтан поскромнее. Сегодня здесь кипит работа по его апгрейду.
Владимир Бабивский:
Все чаши станут вровень с тротуаром. Декоративные элементы выполнены в светлых цветах, а высота струй будет около 3 метров.
Завершается и благоустройство территории. Готовятся смотровые площадки, продумывается озеленение и освещение. Видимая часть вскоре будет готова. А вот механизм уже давно работает, как часы.
Владимир Бабивский:
Для допуска фонтанов к эксплуатации осталось лишь смонтировать оборудование и установить насадки. Все работы, уверяют специалисты, будут завершены в срок и водные фейерверки вот-вот порадуют минчан. Сами они тоже с нетерпением ждут, когда оживут фонтаны.
Жители Минска:
Прежде всего, это красота, наверное, радость детям и взрослым. Свежесть летом, отдыхаешь от работы, от какой-то суеты.
Мне фонтаны нравятся, я считаю, что чем больше их, тем лучше. На воду можно смотреть бесконечно. Особенно если сделать их красивыми большими, с подсветкой, то это вдвойне приятней.
Это здорово, когда в городе очень много фонтанов! Потому что это красота, это вдохновение, это удовольствие. Очень любимый, старый фонтан возле Купаловского театра в скверике. Вот моя внучка больше всего любит его. Это музыка души, поэтому чем больше будет в городе фонтанов, тем лучше будет каждому из нас.
График работы фонтана будет опубликован на сайте «Минскзеленстроя».
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Лето близко! Каждый год включение миллиона водных струй символизирует приход тепла. Фонтаны давно стали неотъемлемой частью городского декора. Первый был открыт...
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