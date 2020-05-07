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Новый способ спасти климат придумали в Швеции

07.05.2020 11:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый способ спасти климат придумали в Швеции

Шведские инженеры нашли, как спасти климат новым способом. Они строят из дерева 30-метровые ветрогенераторы. Это снижает уровень выброса в атмосферу парниковых газов, информирует Bloomberg.

Инженерно-строительная организация Modvion из Швеции провела презентацию новой разработки — ветрогенерирующей башни, которая была создана из дерева хвойных пород. По качествам и внешне ветрогенератор не отличается от аналогов из стали, но при его строительстве вырабатывается намного меньше парниковых газов. Отмечается, что для работы со сталью используется ископаемое топливо, а на его долю приходится порядка 7% всех выбросов в атмосферу.

При получении энергии с помощью ветра можно свести выбросы углекислого газа к нулю. Об этом заявляет исполнительный директор Modvion Отто Лундман.

Инженеры Modvion уже планируют строительство башен в пять раз выше представленной, это позволит генерировать больше энергии. Крупный скандинавский парк Rabbalshede Kraft купит у компании 10 ветрогенераторов высотой 150 метров.

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Шведские инженеры нашли, как спасти климат новым способом. Они строят из дерева 30-метровые ветрогенераторы. Это снижает уровень выброса в атмосферу парниковых...
 
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