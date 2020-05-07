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Теннисный турнир проходит в Минске

07.05.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теннисный турнир проходит в Минске

Минский дворец тенниса принимает турнир с участием известных игроков. Сегодня станут известны чемпионы и призеры.

Формат матчей упрощен: спортсменов разделили на две группы по четыре игрока, сет идет до четырёх геймов. Теннисист, занявший первое место в квартете, выходит в финал. После первого дня у мужчин по две победы одержали Александр Леоненко, Иван Лютаревич и Александр Булицкий. У женщин без поражений идут главные звёзды турнира Арина Соболенко и Александра Саснович.

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Минский дворец тенниса принимает турнир с участием известных игроков. Сегодня станут известны чемпионы и призеры. Формат матчей упрощен: спортсменов разделили на...
 
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