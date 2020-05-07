|
Теннисный турнир проходит в Минске
Источник материала: ОНТ
Минский дворец тенниса принимает турнир с участием известных игроков. Сегодня станут известны чемпионы и призеры.
Формат матчей упрощен: спортсменов разделили на две группы по четыре игрока, сет идет до четырёх геймов. Теннисист, занявший первое место в квартете, выходит в финал. После первого дня у мужчин по две победы одержали Александр Леоненко, Иван Лютаревич и Александр Булицкий. У женщин без поражений идут главные звёзды турнира Арина Соболенко и Александра Саснович.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский дворец тенниса принимает турнир с участием известных игроков. Сегодня станут известны чемпионы и призеры. Формат матчей упрощен: спортсменов разделили на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)