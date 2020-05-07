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БРСМ создал веб-версию национального альбома «Беларусь помнит. Помним каждого»

07.05.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Республиканская акция «Беларусь помнит. Помним каждого» теперь доступна и онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виртуальную версию национального альбома создал и запустил Белорусский республиканский союз молодежи накануне юбилея Великой Победы.

БРСМ создал веб-версию национального альбома «Беларусь помнит. Помним каждого»

Напомним, 9 мая 2019 года идею создания такого альбома поддержал Президент страны. Активисты БРСМ собрали для этого издания уникальный хроникально-документальный материал о воинах-освободителях, партизанах-подпольщиках, тружениках тыла – уроженцах нашей страны. В юбилейный год Победы союз молодежи продолжил наполнение альбома новыми историями.

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БРСМ создал веб-версию национального альбома «Беларусь помнит. Помним каждого»

Так родилась идея виртуального альбома памяти. Веб-версия издания «Беларусь помнит. Помним каждого» состоит из стилизованных страниц с изображением героев-освободителей, а также содержит их краткие биографии. Создание виртуального альбома будет продолжено. Внести свой вклад в его наполнение может любой житель Беларуси.

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Новости Беларуси. Республиканская акция «Беларусь помнит. Помним каждого» теперь доступна и онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виртуальную...
 
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