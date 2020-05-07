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YouTube проведет онлайн-выпускной с Бараком Обамой, Леди Гагой и BTS

07.05.2020 11:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

YouTube проведет онлайн-выпускной с Бараком Обамой, Леди Гагой и BTS

Специально для выпускников 2020 года YouTube проведет онлайн-выпускной с Бараком Обамой, Леди Гагой и BTS. Пост об этом размещен в официальном сообществе Instagram.

Стриминг-сервис анонсировал проект Dear Class of 2020. Это будет многочасовая церемония, в которой примут участие Барак и Мишель Обама, гендиректор Google Сундар Пичаи, корейская поп-группа BTS, Леди Гага и Зендая.

Трансляция начнется 6 июня в 22.00 (по минскому времени) на платформе YouTube.

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Специально для выпускников 2020 года YouTube проведет онлайн-выпускной с Бараком Обамой, Леди Гагой и BTS. Пост об этом размещен в официальном сообществе Instagram. ...
 
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