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YouTube проведет онлайн-выпускной с Бараком Обамой, Леди Гагой и BTS
Источник материала: ОНТ
Специально для выпускников 2020 года YouTube проведет онлайн-выпускной с Бараком Обамой, Леди Гагой и BTS. Пост об этом размещен в официальном сообществе Instagram.
Стриминг-сервис анонсировал проект Dear Class of 2020. Это будет многочасовая церемония, в которой примут участие Барак и Мишель Обама, гендиректор Google Сундар Пичаи, корейская поп-группа BTS, Леди Гага и Зендая.
Трансляция начнется 6 июня в 22.00 (по минскому времени) на платформе YouTube.
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Специально для выпускников 2020 года YouTube проведет онлайн-выпускной с Бараком Обамой, Леди Гагой и BTS. Пост об этом размещен в официальном сообществе Instagram. ...
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