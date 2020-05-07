|
Россиянка лишилась дома после конфликта со строителем
Источник материала: ОНТ
В Торжокском районе Тверской области (Россия) женщина лишилась частного дома. Предположительно, его сжег строитель, который хотел отомстить за неполную оплату выполненной работы,
32-летняя россиянка заплатила подозреваемому за строительные работы не всю оговоренную сумму. Это стало причиной конфликта. По версии следствия, 60-летний мужчина умышленно поджег коттедж. Пламя смогли потушить, правоохранители осмотрели место происшествия, были изъяты следы и улики.
Вскоре подозреваемого задержали. Мужчина не отрицал, что поссорился с потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Торжокском районе Тверской области (Россия) женщина лишилась частного дома. Предположительно, его сжег строитель, который хотел отомстить за неполную оплату...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)