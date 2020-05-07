ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Николай Мартынов: «Бизнес должен быть социально ориентирован»

07.05.2020 12:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Говоря о Витебске – это Ваша вторая родина. Как поддерживаете родной город? Ведь для успешного бизнесмена это, едва ли, не правило хорошего тона.

Николай Мартынов: «Бизнес должен быть социально ориентирован»

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Первое – то, что в Витебске создано более 4 тысяч рабочих мест. Это, я считаю, один из главных критериев помощи. Я в центре города восстановил четыре здания, которые имеют историческую ценность. Это тоже, я считаю, немаловажный фактор. Это то наследие, которое нам досталось, и оно должно быть, если оно историческое, то оно должно быть. А за этим зданием стоит тоже определённая история, которая показывает наш уровень и культуры, и образования и так далее. То же самое – постоянное проведение фестиваля «Славянский базар», который мы уже не один год – как генеральный партнёр этого «Славянского базара». Поэтому это немало. Такие вещи, которые, я считаю, они нужны. И, скажем, бизнес, он должен быть социально ориентирован.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

– какую обувь носит сам

– почему верит в гороскопы

– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке        

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Николай Мартынов, Вадим Щеглов

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Говоря о Витебске – это Ваша вторая родина. Как поддерживаете...
 
Новости дня
Новости разные
 
МТС предлагает до конца мая подключиться на тариф «Безлимитище+»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика