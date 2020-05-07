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Парламент Польши принял закон о проведении президентских выборов по почте

07.05.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Парламент Польши принял закон о проведении выборов президента республики дистанционно - при помощи почты. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Парламент Польши принял закон о проведении президентских выборов по почте

Во время состоявшегося утром 7 мая голосования в Сейме (нижней палате парламента) правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) смогла набрать необходимое большинство голосов, чтобы преодолеть наложенное ранее на этот закон вето Сената (верхней палаты). Против сенатского запрета на голосование по почте выступили 236 депутатов, вето поддержали 213, еще 11 воздержались.

Теперь законопроект будет направлен президенту для утверждения. После этого в республике можно будет организовать выборы главы государства при помощи почты без необходимости посещения избирательных участков.

Как сообщалось, выборы президента в Польше 10 мая не состоятся. Государственная избирательная комиссия из-за планов в условиях пандемии организовать почтовое голосование не подготовила все необходимое для традиционных выборов. При этом работа над законом о волеизъявлении по почте затянулась до 7 мая, сообщает ТАСС.

6 мая лидер партии ЗиС Ярослав Качиньский, а также его партнер по коалиции лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин проинформировали о том, что нашли решение, которое гарантирует полякам возможность участвовать в демократических выборах. "После истечения срока 10 мая 2020 года и предполагаемого признания Верховным судом выборов несостоявшимися в связи с тем, что они не были проведены, спикер Сейма Польши объявит о новых президентских выборах в ближайший возможный срок", - пояснили они. Как ожидается, голосование будет организовано в июне.

 
 
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  Парламент Польши принял закон о проведении выборов президента республики дистанционно - при помощи почты. Об этом сообщает польский телеканал TVN24. Во время...
 
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