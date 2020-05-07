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«Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер до октября

07.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер до октября

Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер (Великобритания) до октября, сообщает БЕЛТАсо ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook.

«Белавиа» отменяет рейсы по маршруту Минск — Манчестер — Минск с 6 мая по 24 октября 2020 года.

Для возврата средств за билеты следует обратиться по месту их приобретения. Чтобы вернуть билет, купленный на сайте «Белавиа», необходимо направить на электронную почту support@belavia.by заполненное заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств. Шаблон заявления можно найти на сайте авиаперевозчика.

Список всех отмененных рейсов опубликован на официальном сайте авиакомпании.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер (Великобритания) до октября, сообщает БЕЛТАсо ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook. «Белавиа» отменяет...
 
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