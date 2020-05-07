«Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер до октября

Источник материала: Вороновская газета





Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер (Великобритания) до октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook.

«Белавиа» отменяет рейсы по маршруту Минск — Манчестер — Минск с 6 мая по 24 октября 2020 года.

Для возврата средств за билеты следует обратиться по месту их приобретения. Чтобы вернуть билет, купленный на сайте «Белавиа», необходимо направить на электронную почту support@belavia.by заполненное заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств. Шаблон заявления можно найти на сайте авиаперевозчика.

Список всех отмененных рейсов опубликован на официальном сайте авиакомпании.