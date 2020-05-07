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«Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер до октября
07.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер (Великобритания) до октября, сообщает
«Белавиа» отменяет рейсы по маршруту Минск — Манчестер — Минск с 6 мая по 24 октября 2020 года.
Для возврата средств за билеты следует обратиться по месту их приобретения. Чтобы вернуть билет, купленный на сайте «Белавиа», необходимо направить на электронную почту
Список всех отмененных рейсов опубликован на официальном сайте авиакомпании.
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Авиакомпания «Белавиа» отменяет рейсы в Манчестер (Великобритания) до октября, сообщает БЕЛТАсо ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook. «Белавиа» отменяет...
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