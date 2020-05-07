Как отметят 75-летие Великой Победы в Могилевской области

Источник материала: Радзiма

В Могилевской области с 4 по 9 мая проходят акции, онлайн-марафоны, интерактивные выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает mogilevnews.by со ссылкой на Могилёвский облисполком.

До 9 мая продлится республиканская акция «Беларусь помнит. Помним каждого». В рамках мероприятия состоятся возложения ко всем воинским захоронениям, памятным знакам и мемориальным комплексам в городах и районах Приднепровского края.

С 7 по 9 мая пройдет республиканская акция по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. Всем ветеранам, проживающим в Могилевской области, будут вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», поздравительные открытки от Президента Республики Беларусь, председателя Могилевского областного исполнительного комитета, памятные подарки.

8 мая в 12.00 состоится акция памяти «Со слезами на глазах» на мемориальном комплексе «Лагерь смерти» по проспекту Шмидта. В ней примут участие руководители Могилевского облисполкома, горисполкома, администраций районов г. Могилева, общественность.

8 мая пройдет акция «Зажги свечу памяти».

А первым уроком 8 мая для учащихся учреждений общего среднего образования станет единый урок мужества — «Гордимся! Помним! Чтим!».

С 9 мая в течение месяца будет работать выставка «Это нужно – не мертвым, это надо – живым…» учреждения культуры «Могилевский областной художественный музей имени П. В. Масленикова». Это совместный проект музея и телеканала «Беларусь 4. Могилев». Увидеть экспозицию в интернете можно будет на сайтах музея (maslenikov.by) и телеканала «Беларусь 4. Могилев» (tvrmogilev.by).

День Победы в Могилеве

9 мая в 10.00 в Могилеве пройдет церемония возложения к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие руководство Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, администраций районов Могилева, представители общественных организаций. На телеканале «Беларусь 4. Могилев» состоится прямая трансляция возложения цветов и венков к Вечному огню.

9 мая с 12:00 до 18:00 музыкальную эстафету «Ликуй, Победная весна!» примут городской Центр культуры и досуга, колледж им. Н. А. Римского-Корсакова, колледж искусств и торговые объекты города.

9 мая в 23:00 состоится праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы. До начала салюта на площади Славы пройдет аудиотрансляция концерта «Одна на всех – Победа», организатором которого выступит городской Центр культуры и досуга.

В эфире телеканала «Беларусь 4. Могилев» 9 мая пройдет телемарафон «Пути Победы».

В рамках телемарафона в течение дня будут транслироваться телепроекты «Пути Победы», фильмы о Великой Отечественной войне, телефильм «Сентябрь 43-го. Недетский дневник», прозвучат песни военных лет. Основное внимание в эфире телемарафона будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны, также будут транслироваться архивные интервью ветеранов. Гостями в студии станут Николай Борисенко, военный историк, руководитель поискового клуба ВИККРУ, Александр Башаримов, реконструктор, Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилевского областного краеведческого музея, Полина Чеславская, участница конкурса сочинений о войне, Леонид Сугако, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова и другие. Прямая трансляция возложения на мемориальном комплексе «Борцам за советскую власть» на площади Славы состоится на телеканале «Беларусь 4. Могилев» 9 мая в 10.00.

Могилевская область подключается к песенному онлайн-марафону «День Победы»

До 9 мая будут организованы онлайн-флешмобы «Песни нашей Победы»

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в почтовых отделениях пройдет акция «Отправь весточку ветерану» , во время которой каждый желающий сможет приобрести почтовые карточки и лично подписать их в адрес ветеранов, пожелав им здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой, а сотрудники «Белпочта» бесплатно доставят их по всей республике. В Могилеве присоединиться к акции можно в отделении почтовой связи № 30 (ул. Первомайская, 28). Время проведения мероприятия с 09:30 до 11 часов.

Web-марафон «Нам есть чем гордиться и есть что беречь» , посвященный 75-летию Победы, запустили библиотеки Могилева. Площадками для проведения web-марафона станут Instagram-аккаунты библиотек города и сайт учреждения культуры «Централизованная система государственных публичных библиотек г.Могилева». Каждый день будет посвящен определенной тематике. Все мероприятия будут проходить онлайн.

Интерактивная выставка «Будут вечно сады расцветать…», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнет работу в выставочном зале Музея истории Могилева с 6 мая. В проекте приняли участие известные могилевские фотографы, которые представили панораму празднования Дня Победы в областном центре за последние несколько десятилетий. На выставке представлены работы Григория Дондика, Николая Желудовича, Геннадия Карчевского, Александра Литина, Натальи Пищаловой, Ирины Савосиной, Николая Хотяинцева, Мирона Щудло и других. Музей истории Могилева подготовил видеопрезентацию проекта, а прямая онлайн-трансляция церемонии открытия состоится 6 мая в 16:00.

Могилевский областной драматический театр подготовил для своих зрителей подарок ко Дню Победы — марафон онлайн-трансляций тематических спектаклей . До 9 мая на сайте театра www.mdrama.by и в социальных сетях (Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм) ссылки на архивные видеозаписи спектаклей, посвященных Великой Отечественной войне или связанных с этой тематикой.

Белорусский республиканский союз молодежи к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне запустил в Telegram серию стикеров «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы».

Могилевский областная организация БРСМ проводит интернет-челлендж «#Беларусьпомнит». В рамках челленджа можно будет разместить в социальных сетях фотографии члена семьи участника Великой Отечественной войны и дополнить публикацию информацией на русском или белорусском языках о том, кто изображен на снимке (прадед, дед, отец и т.д.), в какой части служил во время войны, если есть военные награды, то их перечислить. Под фото ставиться хештег «#Беларусьпомнит».