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Как отметят 75-летие Великой Победы в Могилевской области
Источник материала: Радзiма
В Могилевской области с 4 по 9 мая проходят акции, онлайн-марафоны, интерактивные выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
До 9 мая продлится республиканская акция «Беларусь помнит. Помним каждого». В рамках мероприятия состоятся возложения ко всем воинским захоронениям, памятным знакам и мемориальным комплексам в городах и районах Приднепровского края.
С 7 по 9 мая пройдет республиканская акция по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. Всем ветеранам, проживающим в Могилевской области, будут вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», поздравительные открытки от Президента Республики Беларусь, председателя Могилевского областного исполнительного комитета, памятные подарки.
8 мая в 12.00 состоится акция памяти «Со слезами на глазах» на мемориальном комплексе «Лагерь смерти» по проспекту Шмидта. В ней примут участие руководители Могилевского облисполкома, горисполкома, администраций районов г. Могилева, общественность.
8 мая пройдет акция «Зажги свечу памяти».
А первым уроком 8 мая для учащихся учреждений общего среднего образования станет единый урок мужества — «Гордимся! Помним! Чтим!».
С 9 мая в течение месяца будет работать выставка «Это нужно – не мертвым, это надо – живым…» учреждения культуры «Могилевский областной художественный музей имени П. В. Масленикова». Это совместный проект музея и телеканала «Беларусь 4. Могилев». Увидеть экспозицию в интернете можно будет на сайтах музея
День Победы в Могилеве
9 мая в 10.00 в Могилеве пройдет церемония возложения к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие руководство Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, администраций районов Могилева, представители общественных организаций. На телеканале «Беларусь 4. Могилев» состоится прямая трансляция возложения цветов и венков к Вечному огню.
9 мая с 12:00 до 18:00 музыкальную эстафету «Ликуй, Победная весна!» примут городской Центр культуры и досуга, колледж им. Н. А. Римского-Корсакова, колледж искусств и торговые объекты города.
9 мая в 23:00 состоится праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы. До начала салюта на площади Славы пройдет аудиотрансляция концерта «Одна на всех – Победа», организатором которого выступит городской Центр культуры и досуга.
В эфире телеканала «Беларусь 4. Могилев» 9 мая пройдет телемарафон «Пути Победы».
В рамках телемарафона в течение дня будут транслироваться телепроекты «Пути Победы», фильмы о Великой Отечественной войне, телефильм «Сентябрь 43-го. Недетский дневник», прозвучат песни военных лет. Основное внимание в эфире телемарафона будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны, также будут транслироваться архивные интервью ветеранов. Гостями в студии станут Николай Борисенко, военный историк, руководитель поискового клуба ВИККРУ, Александр Башаримов, реконструктор, Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилевского областного краеведческого музея, Полина Чеславская, участница конкурса сочинений о войне, Леонид Сугако, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова и другие. Прямая трансляция возложения на мемориальном комплексе «Борцам за советскую власть» на площади Славы состоится на телеканале «Беларусь 4. Могилев» 9 мая в 10.00.
Могилевская область подключается к песенному онлайн-марафону «День Победы»
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В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая
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Могилевский областная организация БРСМ проводит интернет-челлендж «#Беларусьпомнит». В рамках челленджа можно будет разместить в социальных сетях фотографии члена семьи участника Великой Отечественной войны и дополнить публикацию информацией на русском или белорусском языках о том, кто изображен на снимке (прадед, дед, отец и т.д.), в какой части служил во время войны, если есть военные награды, то их перечислить. Под фото ставиться хештег «#Беларусьпомнит».
В течение мая Могилевским областным комитетом ОО «БРСМ», Белорусско-Российским университетом проводится
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В Могилевской области с 4 по 9 мая проходят акции, онлайн-марафоны, интерактивные выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает...
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