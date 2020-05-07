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Какую обувь носит гендиректор «Марко»?
Источник материала: СТВ
Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Также в интервью Николай Мартынов рассказал:
– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга
– почему верит в гороскопы
– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей
– почему любит охоту
– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск
– о сыне и внуке
Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Николай Мартынов: «Бизнес должен быть социально ориентирован» Вадим Щеглов, ведущий...
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