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«Море» в собственной ванной: укрепляем иммунитет, снимаем стресс и улучшаем настроение

07.05.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Море» в собственной ванной: укрепляем иммунитет, снимаем стресс и улучшаем настроение

Польза морских курортов для организма широко известна. Однако что делать, если поездки на морские побережья отменились по объективным причинам, и пока об этом остаётся только мечтать? Предлагаем компенсировать тоску по морю и «устроить» его в собственной ванной.

Вам понадобятся морская соль и хвойный экстракт. Из этого минимального количества компонентов, которые можно приобрести в супермаркете или аптеке, попробуем извлечь максимальную пользу для здоровья.

Итак, в ванной на 120-140 л. тёплой воды растворить 300-500 г. морской соли. Добавить 100 мл хвойного экстракта. Растворить ингредиенты. Ароматная лечебная ванна готова!



Продолжительность процедуры – 10-15 минут, оптимальная температура воды – 35-37 градусов. Такую «зелёную» ванну можно принимать через день или ежедневно. Можно курсом 12-15 процедур либо просто устраивать себе spa-релакс перед сном. Завершит процедуру тонизирующий контрастный душ.

P.S. Не стоит забывать о том, что при всей очевидной пользе лечебных ванн, необходимо принимать во внимание наличие хронических заболеваний и перед проведением таких процедур обязательно проконсультироваться с врачом.

Будьте здоровы!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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Польза морских курортов для организма широко известна. Однако что делать, если поездки на морские побережья отменились по объективным причинам, и пока об этом...
 
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