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Поддержка. Стрижка собак в Слуцке

07.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Стрижка собак в Слуцке

Если вы устали от ежедневного расчесывания вашего домашнего питомца и хотите избавиться от клубов шерсти по углам квартиры. Сделать себя и вашего питомца счастливым очень просто, стрижка по породе, мытьё качественной гипоалергенной косметикой, подстригание когтей и т.д.

То для этого вам просто нужно набрать номер телефона 80291878032 Александра или через Viber Возможен выезд к клиенту на дом в пределах города Слуцка.

Поддержка. Стрижка собак в Слуцке

Поддержка. Стрижка собак в Слуцке

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Если вы устали от ежедневного расчесывания вашего домашнего питомца и хотите избавиться от клубов шерсти по углам квартиры. Сделать себя и вашего питомца...
 
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