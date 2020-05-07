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Как Герасименя относится к тому, что её называют «Золотой рыбкой»?

07.05.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на завязочке, тапочки». Как Герасименя попала в плавание

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Когда Вы успешно выступали на международных соревнованиях, пресса выходила с заголовками, где Вас называли «Золотая рыбка». Как вы относитесь к такому термину журналистов?

Как Герасименя относится к тому, что её называют «Золотой рыбкой»?

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
На самом деле, спокойно, наверное, привыкла, потому что очень давно обозвали, можно так сказать. Когда было? Наверное, после юношеского чемпионата Европы, который проходил на Мальте, где я завоевала три «золота». Видно, сделали аналогию, что «золото», три медали, три желания, плюс ещё плаваю, рыбка, ну, и как бы, обозвали золотой рыбкой, которая исполняет три желания. Как отношусь? Ну, хорошо, рыбка и рыбка, плаваю, да. Если для кого-то я могла воплотить чьи-то желания, это здорово. Это классно, если их желания совпали с моими.

Люди в материале: Александра Герасименя, Вадим Щеглов

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на...
 
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