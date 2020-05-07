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Как Герасименя относится к тому, что её называют «Золотой рыбкой»?
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». «Друг пригласил в бассейн и я собралась буквально за пять минут – какой-то купальник на...
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