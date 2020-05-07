Топ-7 дебетовых карт белорусских банков

Источник материала: Myfin

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Myfin.by выбрал 7 дебетовых карт разного типа, выгодных по сочетанию дополнительных возможностей и обязательных расходов.



Карта с кэшбеком и доставкой на дом от Альфа-Банка

Карта №1



Это карта с кэшбэком до 2% по одной любимой категории покупок (например, авто) и 1% по всем остальным. Карту можно заказать полностью онлайн – ее доставят почтой по указанному адресу. Оформление карты бесплатное, однако есть ежемесячная стоимость обслуживания – 4,9 рубля. Оно обнуляется, если использовать Пакеты решений и укладываться в их условия.

О пакетах решений мы писали ранее. Подробнее можно почитать здесь . Отметим только ключевые изменения, произошедшие за последнее время. С 1 мая по 31 августа 2020 года Альфа-Банк начисляет дополнительный кэшбэк в 2% для владельцев Карты №1 (можно заказать в Пакете решений) за покупки в аптеках на сумму от 10 BYN.

Также в Пакете решений Platinum появилась возможность заказать карту Mastercard Platinum. При этом любой Пакет решений можно оформить полностью онлайн не посещая отделение – в мобильном банке InSync. Сами карты клиент получает почтой в защищенном конверте.

С 26 марта пользователям InSync стала доступна услуга трансфер – это сервис автоматической покупки валюты со счета в белорусских рублях на валютный счет. Подключив эту услугу к Пакету, клиент может покупать одну из валют (доллары, евро или российские рубли) или одновременно сразу три валюты с автоматическим переводом на выбранные счета. Стоимость обслуживания и критерии бесплатности Пакетов решений остались без изменений.

Карта с привилегиями и доставкой от Банка БелВЭБ

Карта MasterCard World «Дива»

Расчетная карта высокого уровня со списком бонусов, скидок и привилегий. Предлагается в трех валютах: белорусских рублях, долларах и евро. Обеспечивает все базовые возможности международной платежной карты, а также:

Кэшбэк до 1,5% с платежей в Беларуси и за границей;

сервисы программы «Моцная картка».

Оба пункта заслуживают отдельного изучения. К примеру: не все расчеты картой дают право на кэшбэк. У «Моцнай карткi» есть партнерская сеть, где можно получить скидки при расчетах Картой «Дива», но эти скидки и бонусы не везде одинаковы.





Карта MasterCard World «Дива» привлекает возможностью дистанционного заказа и доставкой. Держатели карты пользуются интернет-банкингом и мобильным приложением Банка БелВЭБ

Плата за выпуск карты MasterCard World – 19,90 руб.

Цена обслуживания – 19,90 руб. в первый год, при дистанционном заказе платы нет. На втором и третьем году пользование картой стоит 2 руб. в месяц, но этот платеж не взимают с тех, кто ежемесячно рассчитывается за товары и услуги не менее чем на 500 руб., или 250 долл., или 250 евро по карте. Плата не начисляется также, если в течение месяца по карте не было расходных операций.

Ограничений по выдаче карты Банк не называет. Для оформления нужен только паспорт.

Бесплатная карта с начислением процентов на остаток от БНБ-Банка

Карта Maxima Plus

Обеспеченная всеми обязательными функциями расчетная карта с выгодным сбережением средств. По выбору клиента возможен выпуск карты в белорусских рублях, долларах и евро. Есть вариант выпуска с payWave, т.е. с функцией бесконтактных платежей.

Карта открывается к уже действующему счету в БНБ-Банке.





Безусловное достоинство карты – бесплатный выпуск и дальнейшее обслуживание. У владельца такой карты не появится долг, даже если он забудет о ее существовании. Единственное исключение – закрытие карты менее чем через год после выдачи. Тогда за обычный пластик придется уплатить Банку 11 рублей, а за бесконтактную карту – 22 рубля.

Следующим достоинством карты воспользуются те, кто хранит на ней более-менее значимую сумму. На остаток средств начисляют 2,5% годовых – если карта в рублях, 0,2% – в валюте. Есть капитализация, т.е. начисление процентов на уже начисленные проценты. Это выгодно, потому что карта, в отличие от депозита, обеспечивает мгновенный и постоянный доступ к деньгам.

Для получения карты нужен только паспорт.

Карта с процентами и манибэком от БТА Банка

Накопительная карточка «Кэшью» Visa Gold

Кэшью дает клиентам возможность собирать money-back и получать процент на остаток. Что становится приятным дополнением к обычным возможностям расчетной дебетовой карты. На средства карт-счета банк начисляет 3% годовых.

Money-back, т.е. возврат части средств от покупок по карте, составляет 1-1,2%. Это требует отдельного рассмотрения, т.к. money-back начисляют в конце месяца не деньгами, а бонусами.

Другой заслуживающий изучения момент – особые привилегии Visa уровня Gold, на которые получают право держатели карты «Кэшью».

Карта поддерживает бесконтактные платежи. Обслуживание на год стоит 11,88 руб. Для оформления карты нужен только паспорт.

Бесплатная Visa от Банка Дабрабыт

Карта Visa Classic

Классическая по все параметрам карта с дополнительными полезными функциями и очевидными преимуществами. Карта может быть эмитирована в белорусских рублях, евро и долларах.

Первое преимущество карты – бесплатный выпуск и обслуживание.

Карта «Visa Classic» позволяет выпускать дополнительные пластиковые карты к одному карт-счету, причем не только на имя основного владельца, но и на других лиц. С картой можно приобретать электронные деньги Webmoney.

Держатели Карты могут пользоваться интернет-банкингом и мобильным приложением Банка Дабрабыт, а также сервисом Samsung Pay.

Каких-то особых требований к получателям карты нет.

Карта, объединяющая в себе сразу несколько, от МТБанка

ИКС Карта

ИКС Карта – это особенный продукт МТБанка, не имеющий аналогов на отечественном рынке. ИКС Карта совмещает в себе возможности традиционной пластиковой карты и мобильного приложения для управления сразу несколькими уже подключенными картами:

картами рассрочки Халва;

бонусными картами Халва+;

Автокартами;

PayOkay.





Пластик позволяет рассчитываться в традиционной торговле через терминалы. В приложении можно выбирать ту карту, по которой нужно провести конкретную операцию. А модуль NFC в смартфоне позволяет платить в обычных магазинах без пластика.

Благодаря этому держатель ИКС Карты получает:

право на скидки в партнерской сети МТБанка;

рассрочку в магазинах партнерах;

манибэк за покупки;

конверсию по лучшему курсу при платежах в другой валюте;

бонусные баллы;

Tax Free выгоднее на 5%;

страховые услуги;

скидки на получение новых карт.

ИКС Карту можно заказать онлайн и быстро выпустить (Instant Issue).

Премиальная карта с кэшбэком от Приорбанка

Карта Бумеранг Visa Platinum

Пример дебетовой карты премиального уровня с положенными по статусу привилегиями и кэшбэком. Может быть эмитирована в долларах, евро и белорусских рублях.

Держатели Бумеранг Visa Platinum получают:

круглосуточную поддержку клиента, консьерж-сервис;

кэшбэк от 1,3%

0,01% на остаток средств карт-счета;

скидки до 20% про программам «Скидки для вас» и «KEYcard»;

бесконтактны платежи;

оплату телефоном Samsung Pay и Apple Pay.





Для оформления карты нужен только паспорт. Платы за обслуживание нет. Но выпуск карты обойдется в 450 руб. (можно в рассрочку, но уже за 500 руб.). Выгоду от такого варианта получит клиент с большим оборотом денег по карт-счету, тот кто рассчитывается картой по всему миру и активно пользуется ее сервисами.

Какая из карт выгоднее?

Все перечисленные карты выгодны по-своему и подходят для разных клиентов. Ясно, что приобретать статусную платиновую карту имеет смысл тому, кто рассчитывается по ней на десятки тысяч в разных странах, часто летает и т.д. Для расчетов в магазине лучше подойдет бесплатная карта с максимальным кэшбэком.

Выбирая карту желательно представлять варианты ее будущего использования. Тогда можно заранее посчитать выгоду, вычислив кэшбэк, скидки и бонусы от конкретных операций, и сравнив их стоимость в рублях с ценой получения и обслуживания карты.