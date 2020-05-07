Указ об организации вступительной кампании в 2020 году подписал Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №155 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2020 году. Также установлены её полномочия.

В состав комиссии вошли члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов государственного управления, а также представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии стал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

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