|
Указ об организации вступительной кампании в 2020 году подписал Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №155 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году". Об этом
Создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2020 году. Также установлены её полномочия.
В состав комиссии вошли члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, руководители органов государственного управления, а также представители общественных организаций и работники контролирующих органов. Председателем комиссии стал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №155 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году". Об этом сообщает БЕЛТА со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)