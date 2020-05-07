Захочется завести себе питомца. Показываем животных, которые обожают своих хозяев

Источник материала: СТВ

Говорят, что собаки привязываются к человеку, а коты – к дому. Многие с этим легко согласятся, ведь ленивые представители кошачьих большую часть дня спят, а в оставшееся время едят или сбрасывают вещи со стола.

То ли дело собаки. Если хозяин не будет с ними проводить много времени, регулярно выгуливать и гладить, они совсем загрустят. Впрочем, котики тоже любят своих людей, пусть это и не всегда заметно. Мы собрали несколько снимков, которые во всей красе показывают, насколько сильно питомцы привязываются к человеку.

Почему люди заводят себе питомцев? Мы нашли фотографии, которые объясняют это



Фото: imgur.com/user/feistygazelle



Фото : reddit.com/user/pickleaday



Фото : reddit.com/user/muzznation



Фото : reddit.com/user/Hellporkpork



Фото : reddit.com/user/ThuyKorth



Фото : reddit.com/user/I_Grow_Memes



Фото : reddit.com/user/notgreatnotbadsoso



Фото: reddit.com/user/illyrianya



Фото: reddit.com/user/bahe1938



Фото : reddit.com/user/ShadeeLeeann



Фото : reddit.com/user/LOLELECTRONICS