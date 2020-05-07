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Выглядит жутко: в Китае начал раскачиваться 16-километровый автомобильный мост
Источник материала: Tut.by
16-километровый висячий мост в китайской провинции Гуандун начал шататься. Движение полотна было настолько сильным, что его было заметно невооруженным глазом. Проезд по мосту пришлось ограничить, а эксперты объяснили качание сильным ветром и ремонтными работами, которые проводятся на мосту. Посмотрите, как оно выглядит.
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