Выглядит жутко: в Китае начал раскачиваться 16-километровый автомобильный мост

Источник материала: Tut.by

16-километровый висячий мост в китайской провинции Гуандун начал шататься. Движение полотна было настолько сильным, что его было заметно невооруженным глазом. Проезд по мосту пришлось ограничить, а эксперты объяснили качание сильным ветром и ремонтными работами, которые проводятся на мосту. Посмотрите, как оно выглядит.